Gravidíssima, Simone que faz dupla com Simaria, usou suas redes sociais para interagir mais uma vez com seus seguidores e fãs. Curtindo muito sua segunda gestação, a sertaneja dividiu um clique especial logo cedo nesta última quinta-feira (29).

Vale lembrar que no último domingo, Simone apareceu ao vivo na Globo para a grande final do The Voice Kids, seu participante infelizmente acabou não vencendo o reality musical. Mas Simone não ficou triste e comemorou a final de sua mansão luxuosa.

Simone posta foto de sua ‘barrigão’ em pequenas férias

Enquanto aproveita as belezas naturais da cidade de Jericoacoara, no Ceará, com o marido, Kaká Diniz, e o seu pequeno, Henry, Simone resolveu matar a curiosidade de muitos fãs.

Em uma rara foto usando biquíni, a sertaneja dispensou qualquer filtro para exibir o barrigão de quatro meses e derreteu seus internautas no Instagram. “Bom dia! Que a luz do senhor brilhe sobre cada um de vocês”, escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Cantora sertaneja compartilha presente luxuoso de sua mansão

A cantora Simone mostrou recentemente seu ‘presente’ para sua mansão personalizado, já que o artefato de luxo contém uma foto sua no visor. “A mamãezinha já tá entrando aqui em casa, e quero agradecer muito à minha parceria (empresa) que acompanhou toda a obra direitinho”, relatou a jurada do The Voice Kids, fazendo uma propaganda para a construtora.

“Estou feliz porque realizaram o meu sonho de ter um elevador na minha casa, não preciso mais andar de escada. Ai que tudo!”, comemorou Simone. Ela também mostrou que o elevador tem uma capacidade para até oito (8) pessoas e suporta até 600 quilos. “Posso até engordar um pouquinho. Não, não quero engordar não. Mas a gente pode levar uma galerinha”, declarou de forma divertida. “Chora não, coleguinha, que eu estou de elevador!”, finalizou a dupla de Simaria.