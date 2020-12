A cantora Simone, que faz dupla com sua irmã Simaria, resolveu fazer um vídeo para compartilhar com os fãs as impressões de como foi encarar um voo de mais de dez horas até Orlando nos, Estados Unidos, grávida.

Simone explicou que foi até a cidade americana para tratar de negócios imobiliários. Ela e o marido estão investindo em um imóvel que será alugado para fãs quando forem aos Estados Unidos. Aliás, por falar em Marido, Kaká Diniz apareceu de toalha bem no instante em que Simone estava gravando o vídeo. Vem saber o que rolou.

Simone Faz Vídeo e Marido Surge Só de Toalha

Como já diria o ditado: “quem tem marido, não tem sossego” a cantora Simone, que faz dupla com a irmã Simaria, viajou esse semana para Orlando, nos Estados Unidos. Ela junto com o esposo, Kaká Diniz irão tratar de assuntos de negócios.

Segundo informações da própria Simone, o casal irá investir no ramo imobiliário e comprar casas na Flórida para alugar à brasileiros que costumam fazer esse tipo de viagem, para conhecer a Disney e outros pontos turísticos.

Grávida de quase nove meses, Simone encarou uma viagem de mais de dez horas. Exausta, a cantora resolveu fazer um vídeo para comentar essa “saga” que foi chegar até a cidade americana. Só que o que ela não contava, era que no exato momento em que conversava com seus seguidores, Kaká sairia do banheiro enrolado apenas em uma toalha. A cantora não interrompeu o vídeo e ainda brincou com os fãs, depois que Kaká disparou: “Imagina se eu apareço pelado? Eu ia sair pelado aqui”.

Nossa, eu só não ia gostar porque as mulheres iam ver, né, mas as mulheres não iam achar nada mal.

Críticas Sobre Parto nos EUA

Ainda através das redes sociais, Simone respondeu a diversas críticas de alguns seguidores que a questionaram sobre a decisão de ter sua filha, Zaya nos Estados Unidos.

A cantora teve que ler comentários como: “Na hora de ganhar dinheiro, o Brasil serve, mas para ter filho é nos Estados Unidos”, disse um internauta. “Foi lá que ela ficou rica? Pois deveria morar lá para sempre”, respondeu outra seguidora. “Filho americano? E vive falando em humildade, não tem clinicas ótimas no Brasil?” indagou outro fã.

Conta ai essa história de que o Brasil serve para te deixar rica, mas não serve para ser a naturalidade da sua princesinha – criticou ainda um seguidor.

Simone então contou que a decisão de ter a filha nos Estados Unidos calhou com a necessidade dela e do marido irem até a cidade americana para tratarem de negócios. Assim como outros famosos como Larissa Manoela, Claudia Leitte, Leandro Hassun, a cantora irá investir no ramo imobiliário americano.

Vou receber uma casa aqui em Orlando, no final de janeiro. Temos que fazer uma quarentena para vir para cá. Quando a casa foi comprada, a ideia era tematizar para, quando os brasileiros viessem para Orlando, ficassem na casa da coleguinha. Tem que fazer a mobília, as coisas. Se eu estivesse distante, a casa ia ficar muito tempo parada. O dólar com preço que está, condomínio, luz e não sei mais… Sem a casa funcionar, a marreta cai do rabo, não está fácil. Também tinha esse propósito de organizar essas coisas.

Simone, irmã de Simaria, não rebateu nenhuma crítica direta e ainda agradeceu o carinho de todos os fãs, pelo respeito e a admiração de seu trabalho ao longo de todos esses anos: “Sou muito grata a Deus e vocês pelo carinho. Sei que vocês me acompanham, gostam do meu trabalho e da minha pessoa, por quem eu sou. Pela simplicidade, pela minha história de vida, família. Sei também que sem talento ninguém iria olhar para mim. Não iam me dar o valor devido.” Vale lembrar que Simone e Kaká já são pais de Henry.