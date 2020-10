Gravidíssima, Simone que faz dupla com Simaria, usou suas redes sociais para interagir com seus seguidores e fãs. A sertaneja abriu a caixa de perguntas para o público e não fugiu de questões espinhosas como a separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita e também de dúvidas íntimas como sexo na gravidez.

No último domingo, Simone apareceu ao vivo na Globo na final do The Voice Kids, mas seu pupilo não venceu o reality. Mas a cantora não não ficou triste e comemorou a final do concurso de sua casa. Por falar em casa, a irmã de Simaria mostrou detalhes de sua mansão no Instagram. Vem saber de tudo sobre a sertaneja.

Simone Abre o Jogo Sobre Sexo e Polêmica

Disposta a interagir com os fãs e seguidores através do Instagram, Simone não fugiu da raia e fez questão de responder todas as perguntas feitas pelo seu público. Os internautas não pouparam a sertaneja que está grávida e colocaram ela para falar sobre a polêmica separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita.

Além disso, Simone também falou sobre como anda sua vida sexual na gravidez. A cantora costuma chamar atenção do público ao tocar nesses temas mais picantes. Exemplo disso foi quando a cantora participou do Programa Altas Horas de Serginho Groisman na Globo, e perguntou na lata, para a sexóloga Laura Müller, sobre o que pode facilitar a pratica do sexo anal. O público veio a baixo e caiu na risada além de aplaudir a sinceridade da sertaneja.

Dessa vez, Simone foi mais discreta e direta, quando questionada como anda o sexo durante o período de gestação, a irmã de Simaria disse apenas: “Diferente.”

Cantora Comenta Polêmica Sobre Gusttavo Lima

Simone também foi perguntada sobre o que pensa com relação a separação inesperada de Gusttavo Lima e Andressa Suita. A sertaneja foi delicada e disse que gostaria de poder ajudar o casal a se entender, ela inclusive relatou que já deu uma força para outros casais de amigos a se acertarem depois de conflitos: “Eu já ajudei muitos. Gostaria de fazer o mesmo por eles.”

Ainda com relação a polêmica separação de Gusttavo Lima, outro internauta questionou qual seria a atitude de Simone caso, seu marido Kaká Diniz pedisse o divórcio. A sertaneja também foi direta e disparou: “Deixaria ele ir e oraria pela vida dele.”

Decoração da Mansão

Ainda nessa terça-feira, Simone também deixou seus seguidores babando ao mostrar sua sala de jantar. Além dos móveis em tons claros a sertaneja também ressaltou os papeis de parede que dão o toque especial em sua sala de jantar.

Eu estou aqui olhando a minha casa, e tem uma coisa aqui que me deixou a minha sala ainda mais linda e incrível, foi o luxo que são os papéis de parede.

E Simone parece mesmo gostar de móveis brancos. Outro cômodo compartilhado com seus seguidores no Instagram, foi seu quarto. Com móveis claros e uma cama enorme a sertaneja também disse estar adorando a nova decoração de sua suíte: “Galera olha que incrível meu quarto novo. Estou muito feliz e apaixonada em cada detalhe desses móveis lindos. Ainda mais feliz com meu novo cantinho!”

The Voice Kids

Depois de uma pausa que durou alguns meses, o The Voice Kids voltou com grandes mudanças. O reality musical que terminou no último domingo não pode contar com as crianças cantando no palco, somente na final. Simone que está grávida de uma menina, também marcou sua presença no programa, mas de sua casa. Sobre isso a cantora lamentou: