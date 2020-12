A maquiadora e digital influncer, Stéfani Bays passou por momentos de pânico no último domingo, 20. A ex-integrante de A Fazenda 12 teve sua casa invadida em São Paulo por bandidos. No momento do assalto, além dela estavam sua família que realizava uma visita e também foram rendidos, além dos amigos que dividem casa com a ex-participante do De Férias com o Ex.

Após o susto, Stéfani Bays usou as redes sociais para dizer que estava tudo bem, que os ladrões levaram apenas bens materiais e também para avisar que ela estava sem celular. Além disso, a ex-peoa ainda contou que os assaltantes pediram coisas absurdas durante o roubo. Vem saber o que rolou.

Stéfani Bays Passa Por Enorme Sustos Após Sair de A Fazenda

Foram 103 dias confinadas em uma fazenda no interior de São Paulo, na cidade de Itapecerica da Serra. No local Stéfani Bays e os outros participantes de A Fazenda 12 eram vigiados por mais de cinquenta câmeras, e a cada infração recebiam inúmeras punições como: ficar sem água encanada, sem gás, sem café e até sem carne.

Apesar de tudo Stéfani Bays estava mais do que protegida num reality show. Assim que saiu da casa, a digital influencer seguiu para uma casa que divide com com os amigos em São Paulo.

Nesse final Stéfani recebeu a família para uma visita, já que ficou mais de três meses sem vê-los e foi ai que começou o pesadelo. Durante a madrugada de domingo, bandidos invadiram a casa da participante de A Fazenda 12. Além dos familiares de Bays, também estava no local seus amigos que dividem a residência, todos trabalham com redes sociais: Gabriel Rocha (Laddy Nada), Arthur (Fofoquei), Carlos Santana e Any Borges (AnyBC), todos foram feitos de reféns e tiveram armas apontados na cabeça.

Stéfani Relata o Susto

Após o susto, Stéfani Bays foi até as redes sociais tranquilizar os fãs e dizer que as coisas já estavam mais calmas e que ninguém ficou ferido fisicamente.

A gente foi assaltado dentro de casa, feito refém. Minha mão está suando. A gente foi feito refém. Os meninos estão bem, só levaram coisas materiais. Eu estou sem celular, não sei quanto tempo vou ficar sem. Estou incomunicável, mas logo resolverei isso.

Stéfani Bays também contou alguns detalhes de como foi a sequência do assalto e o que os bandidos pediram. A ex-particpante de A Fazenda 12, ainda relatou que os assaltantes pediram coisas absurdas. Mas que “Graças a Deus” terminou tudo bem.

Foi só um susto. Eles entraram na nossa casa, fizeram todos reféns. Todos os meninos que estavam nos stories, os que moram comigo e a minha família que veio me visitar. Eles estavam armados, colocaram a arma na nossa cabeça. Chegaram pedindo para os meninos falarem comigo. Fiquem tranquilos, não fiquem desesperados perguntando o que aconteceu. Está tudo bem, tudo sob controle.

Terceiro Lugar em A Fazenda

Escalada para A Fazenda 12 por ter uma personalidade forte, Stéfani Bays não foi a grande “barraqueira” da temporada. A maquiadora entrou no reality da Record TV com o propósito de apagar justamente sua fama de “briguenta” e “estourada” que ganhou ao participar de duas temporadas do De Férias com o Ex da MTV.

No reality rural da Record TV ela se aproximou primeiramente do grupo das meninas. Ficou amiga de MC Mirella, Raissa e Lipe Ribeiro. Na reta final estreitou ainda mais sua ligação com Jojo Todynho e deu poucos “chiliques” dentro da casa. Sua conquista como Fazendeira nas últimas semanas foi determinante para ocupar o terceiro lugar de A Fazenda 12. Stéfani Bays ainda ensaiou um romance com o bombeiro JP Gadelha, que pode ter outros desdobramentos fora da casa.