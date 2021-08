Tom Cruise tem bagagem roubada de sua BMW em Birmingham

A estrela do cinema, de 59 anos, Tom Cruise, está atualmente na Inglaterra filmando as cenas de Missão Impossível 7 e teria ficado muito ao saber do roubo de sua BMW de mais de meio milhão de reais.

Ladrões usaram tecnologia avançada para abrir o carro.

Os ladrões supostamente usaram um scanner para clonar o sinal da chave de ignição do veículo enquanto ele estava estacionado em frente ao The Grand Hotel em Birmingham, no Reino Unido.

De acordo com informações apuradas, o veículo foi recuperado pela polícia, já que, estava equipado com dispositivo de rastreamento, mas todos os pertences do ator que estavam no carro foram roubados.

Os ladrões conseguiram roubar o carro poucos minutos depois que ele foi deixado do lado de fora do hotel.

Tom Cruise filma cenas de Missão Impossível 7

Tom Cruise estava supostamente filmando as cenas do próximo sucesso de bilheteria em um shopping center de Birmingham ao lado de sua co-estrela Hayley Atwell.

O ator tem viajando de helicóptero para Birmingham de uma mansão luxuosa em Kent e o carro estava esperando para buscá-lo.

O guarda-costas encarregado da segurança de Tom teria feito a descoberta do carro roubado na manhã de quarta-feira.

Carro ficou do lado de fora do Hotel.

As fontes disseram que os ladrões conseguiram roubar o carro minutos depois que ele foi deixado do lado de fora do hotel, que fica a apenas dois minutos a pé da sede da Polícia de West Midlands. O guarda-costas estava conduzindo Tom no veículo que pode ir de 0 a 100KM/h em 4,7 segundos, por dias pela cidade.

Os carros modernos usam a entrada sem chave, mas os bandidos capturaram sinais do sistema, fazendo com que o carro emita uma mensagem para o comando sem chave.

Isso pode levar o carro a pensar que a chave está por perto e será destrancada. Assim que o ladrão estiver no veículo, o processo pode ser repetido para ligar o motor.

Os ladrões também podem ter obstruído o comando do motorista, transmitindo a mesma frequência de rádio usada para trancar o carro, o que lhes daria acesso ao hardware do computador.

Filmagens atrasas devido a diversos problemas

Em junho, as filmagens de Missão Impossível 7 foram supostamente pausadas novamente devido a um teste positivo de Covid com membros da equipe especulando que poderia ser Tom Cruise.

As filmagens de Missão Impossível 7 foram atingidas por vários contratempos e atrasos em meio à pandemia de Covid, com filmagens na Itália, Reino Unido e Noruega. Em dezembro, foi relatado que cinco membros da equipe haviam desistido depois que Tom começou a fazer duras reclamações.

Insatisfação da equipe que trabalha nas gravações

O ator teria dado uma bronca na equipe após pegá-los quebrando as regras da Covid do Reino Unido no Warner Bros Studios em Leavesden, Hertfordshire.

Uma fonte afirmou que depois que a notícia da primeira explosão foi tornada pública, havia ‘mais raiva’ com a produção já ‘tensa’.

Uma fonte disse: A tensão vem crescendo há meses e esta foi a gota d’água. Desde que se tornou público, tem havido mais raiva e vários funcionários foram embora.

Eles acrescentaram ser Tom quem se sente responsável pela produção, após investir tanto tempo e dinheiro garantindo que as precauções sejam tomadas para que a equipe possa filmar.