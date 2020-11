O ator Tom Veiga será enterrado no nessa tarde no cemitério do Horto Florestal em São Paulo. O intérprete do Louro José está recebendo inúmeras homenagens de fãs anônimos e famosos, uma das mais emocionantes veio do cantor Leonardo, amigo pessoal de Ana Maria Braga, o sertanejo esteve diversas vezes com Tom durante participações no Mais Você.

Além das inúmeras memórias que estão sendo reprisadas no Mais Você, que continua com Ana Maria Braga ao vivo na Globo, colegas de emissora também estão prestando seus depoimentos nessa semana de homenagens, hoje por exemplo foi a vez da equipe de jornalismo do Bom Dia Brasil falar sobre a parceria com Tom Veiga.

Tom Veiga Recebe Homenagens de Famosos

Morto no último domingo, 01, Tom Veiga ainda está recebendo homenagens de vários famosos que conheceram o interprete do Louro José. Uma das mais bonitas foi do cantor Leonardo, que resolveu se solidarizar com a família através da música. O cantor gravou um vídeo postado no Instagram que traz os seguintes versos: “Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar, que amores vem e vãos, são aves de verão, se tens que me deixar, que seja então feliz…”

As manhãs brasileiras estão mais tristes, nosso Tom, partiu. Ana Maria, minha parceira, você deve estar sofrendo demais. Mais que nós. Descanse em paz meu amigo Tom Veiga. Deus conforte o coração de toda família e da minha amiga.

Fãs e seguidores de Leonardo ficaram emocionados com a publicação do sertanejo e comentaram: “Você como sempre chega com as palavras certas nas horas certas. Bjs te amo.” disse uma internauta. “Que linda homenagem Leonardo!” disse outra seguidora.

Homenagem ao Tom Também do Jornalismo

Além de de Leonardo, que apareceu em sua conta do Instagram, a equipe de jornalismo que integra o time do Bom Dia Brasil na Globo também fez questão de deixar um depoimento ao Tom Veiga.

Chico Pinheiro que está afastado de sua função devido a pandemia de coronavírus fez questão de falar como foi prazeroso ao longo desses dois anos passar a bola para Ana Maria Braga e Louro José. Ana Paula Araújo também falou sobre como Tom Veiga tinha o dom de interagir com o público e a agilidade de falar sobre assuntos sérios e também divertidos com um carinho muito especial para o público.

Ana Maria também destacou que nunca imaginou que o Louro José pudesse aparecer de corpo inteiro em um telejornal da Globo para interagir com jornalistas de grande prestígio sem comprometer a credibilidade jornalística da Globo, isso foi graças a simpatia e também a credibilidade creditada a Tom Veiga que conquistou seu espaço na Globo.

Mais Lembranças no Encontro

Depois do Mais Você com Ana Maria Braga, O Encontro, que está sendo apresentado por Fernanda Gentil, já que Fátima Bernardes está de férias, continuou a homenagem à Tom Veiga.

Tati Machado, apresentadora do G Show, exibiu trechos em que Louro José surgiu com Ana Maria Braga usando diversos trajes como terninhos e até uma fantasia de Roberto Carlos. Fernanda Gentil também destacou o talento e a versatilidade de Tom Veiga.

Ao final do Encontro, Fernanda chamou Bráulio Bessa, poeta que faz parte do time do programa de Fátima Bernardes. Bráulio parafraseou o poema de Carlos Drummond de Andrade, “E Agora José” trocando os trechos e aproveitando o refrão. O poema arrancou lágrimas de diversos fãs de Tom Veiga que fizeram questão de comentar na conta do Instagram da Globo: “Esse poeta sempre nos emocionando com suas palavras!” Até a atriz Juliana Paiva chegou a comentar com emojis de aplausos. A Homenagem a Tom ainda deverá continuar nos próximos dias.