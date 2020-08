Após três anos de silêncio sobre o caso de agressão, Victor Chaves da dupla sertaneja Victor e Léo, comenta em entrevista sua versão da história.

Além do assunto polêmico, Victor também comentou sobre o futuro de sua carreira como artista solo e ambições para seu futuro profissional no gênero sertanejo.

Em contrapartida, Léo Chaves recentemente também deu uma entrevista e citou o fim ou não da dupla com seu irmão, além da relação que ainda parece estar bem abalada.

Léo comenta ‘Não tão cedo’ sobre dupla com irmão

Desde sua separação em 2018, frequentemente são divulgadas informações indicando uma possível volta da dupla sertaneja Victor e Léo. Questionado em entrevista ao canal “Renato Sertanejeiro” se alguns desse boatos seriam verdade, o sertanejo Léo Chaves foi direto:

“Não, nem tão cedo. Tô muito feliz com a minha carreira solo e ele também. A gente voltou a alimentar a relação de irmão, algo que se perdeu com a carreira. O meu chão e o de Victor estava bastante trincado. A gente não se separou à toa“.

Victor Chaves era integrante da antiga dupla Victor e Léo, e conquistou ao lado do irmão o posto de um dos músicos mais respeitados no Brasil devido ao seu talento para cantar, compor e tocar.

Victor, da dupla Victor e Léo pensou em suicídio

A vida dupla sertaneja ia bem tanto pessoalmente quanto profissionalmente, porém em fevereiro 2017, a acusação de que Victor Chaves havia batido na sua então esposa, Poliana Bagatini, transformou para sempre a vida dos dois.

Três anos depois do ocorrido, e após um voto de silêncio, Victor deu sua primeira entrevista ao jornal Folha de S. Paulo e confessou que até pensou em suicídio.

“Fui para Uberlândia para decidir se ia parar a turnê da dupla. Lá, me deparei com um caos psicológico e emocional. Tombei. Seis dias depois do episódio, quase tirei minha própria vida. Prefiro não entrar em detalhes“, declarou ao jornal.

Cantor Victor da seu lado na história de agressão

Ainda em entrevista, Victor voltou a afirmar que não teve uma atitude violenta contra sua esposa, mas sim de contenção, e que foi interpretado de um modo errôneo pela mídia.

“Utilizaram os fatos com leituras sensacionalistas. Se não fosse para a mídia e não chegasse aos rigores que chegaram, teria sido um dia de caos que resultaria em separação.

Como se trata da mãe dos meus filhos, só posso falar que houve descontrole emocional grande. Não estava na discussão entre Poliana, minha mãe e minha irmã no andar de baixo. Ouvi coisas quebrando. Estava com minha filha no colo, passei ela para a cozinheira e desci“, Victor da dupla sertaneja Victor e Léo voltou a ressaltar sua versão dos fatos ocorridos no dia da suposta agressão.

Após três anos de silêncio, Victor se pronúncia

Em meio ao escândalo de agressão, Victor contou que passou por um período extremamente difícil em sua vida e carreira: “Fiquei sem chão. Na mídia, antes me retratavam como um ser perfeito, o que nunca fui. Depois, você vira um monstro, o que também não é. Percebi ali empiricamente que basta a minha consciência. Vivi uma dor tão grande que só dormia e tocava.

O que me salvou foi a arte. Durante uns sete meses, tomava banho de três em três dias. Eu me enfiei nos shows, mesmo envergonhado. Era música atrás de música para eu não pensar. Meus músicos me viam acabado, chorando“.

A carreira solo da dupla sertaneja Victor e Léo

O cantor da ex-dupla Victor e Léo revelou que esse momento serviu também para dar um novo significado a sua carreira e que já finalizou um álbum solo: “Precisei desse tempo de reclusão para me dedicar a meus filhos, blindá-los e me reformular para um trabalho próprio.

Em maio de 2019, chamei uns músicos para fazer um som no meu apartamento. Comecei a compor canções que refletiam essa nova fase. Sempre fui folk. Em dezembro, resolvi gravar um disco, ‘Luz do Sol’, na sala onde fazíamos os ensaios, como nos anos 1950. Ainda espero o melhor momento para lançar.”

Finalizando sua entrevista bastante animado e promissor com seu futuro na música, Victor mesmo não estando mais ao lado de seu irmão, com a famosa dupla sertaneja Victor e Léo, está empolgado com a nova carreira artística.