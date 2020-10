A digital influencer Virgínia Fonseca voltou a deixar seus seguidores babando nesta quarta-feira (07) em um novo clique pra lá de ousado.

Desta vez, a namorada de Zé Felipe fez o conhecido #tbt e resgatou uma memória durante as férias ao lado do companheiro e acabou dando o que falar em suas redes sociais.

Influencer deixa fãs babando com foto de biquíni

Usando um biquíni, a influencer exibiu sua beleza e deixou seus seguidores babando por ela. “Saudades desse lugarzinho”, escreveu ela na legenda do post. Vários fãs e amigos de Virgínia Fonseca não economizaram nos elogios e destacaram: “Que mulherão!”, comentou uma. “Perfeita, perfeita, perfeita!”, elogiou outra.

Se mostrando um casal completamente apaixonado e feliz, Zé Felipe e Virgínia Fonseca mostraram em um vídeo os detalhes da mansão que alugaram em Goiânia, o casal vêm passando todo o período do isolamento social juntos.

Os dois estão morando juntos e curtindo uma verdadeira vida pré-casamento. O casal já anunciou que deve oficializar a união logo após o fim da pandemia.

Zé Felipe e Virgínia Fonseca esbanjam demonstrações de amor

O filho do Leonardo, Zé Felipe, e a digital influencer Virgínia Fonseca se conheceram através das redes sociais e após mensagens trocadas, não desgrudaram mais.

O casal vem causando nas redes sociais desde o último final de semana, com cliques quentes na beira da piscina, Zé Felipe demonstra seu lado um pouquinho mais ciumento com a namorada, que se diverte com suas demonstrações.

No último domingo , apenas de biquíni, a influenciadora esbanjou uma ‘mão boba’ do namorado no bumbum e fez questão de registrar o momento. Virginia ainda chegou a empinar seu quadril para a câmera enquanto abraçava o cantor.