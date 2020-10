Chegamos com mais um capítulo do romance entre o casal de noivos Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe, recentemente o casal se mudou para uma mansão alugada em Goiânia e, agora, planejam a decoração da nova casa. Virginia, que está grávida do cantor, mostrou em vídeo o projeto desenvolvido por arquitetos.

A influencer mostrou em seu tablet, como vai ficar o escritório de Zé Felipe, contando com instrumentos pendurados na parede e barzinho de bebidas, também foi mostrado uma ampla sala, o cinema, o estúdio de gravação de vídeos, o quarto do casal e a área externa da mansão.

Virginia Fonseca mostra em vídeo nova mansão luxuosa

Virginia Fonseca disse em vídeo postado em se canal do Youtube, que ainda estão pensando em um tema para o quarto da filha, Manu, mas que ainda não decidiram nada. “Ainda bem que não fizemos quarto de visita, porque agora vai ser o quarto do bebê”, comentou.

Depois de postar o vídeo, Virginia revelou em sua conta do Twitter, que não planejava ter um filho, ou mesmo namorar, por um bom tempo. “‘Eu não vou namorar, não vou me apegar’. Três meses depois, namorando e grávida”, publicou fazendo brincadeira com sua atual situação.

Virginia e Zé Felipe, descobriram a gravidez da influenciadora no começo desse mês, e estão morando no mesmo condomínio em que vivem artistas como Marília Mendonça, Maiara e Maraisa e o próprio pai do cantor, Leonardo.

Casal aciona advogados após matéria feita por jornalista

Vale lembrar que após o anúncio da gravidez do casal, ambos foram surpreendido por uma nota do jornalista Erlan Bastos, em que ele afirmava que a gestação teria acontecido através de uma inseminação artificial.

O casal que estava comemorando a chegada de seu primeiro filho nas redes sociais não ficou calado perante o assunto e resolveu se pronunciar contra a matéria feita pelo jornalista e negou todas às afirmações feitas pelo mesmo. O jornalista Erlan iniciou sua matéria afirmando que supostamente Leonardo teria pagado para Virginia engravidar.

“Antecipamos aqui no #EmOFF (volte 33 posts) que o pai de um famoso cantor estava pagando 500 mil reais para que a namorada fake do filho engravidasse. E ela topou! Na época os dois até debocharam deste jornalista mas, como sempre, a verdade veio à tona“.

Tanto Zé Felipe quanto Virginia Fonseca se pronunciaram em suas redes sociais em primeiro momento, e, após a repercussão do assunto o casal optou por acionar seus advogados e todo assunto que o jornalista mencionar o nome Virginia, Zé Felipe ou a filha deles irá responder judicialmente.