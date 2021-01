Vitória Strada e Marcella Rica não poderiam estar mais felizes nesse início de 2021, isso porque as atrizes que assumiram um relacionamento no final de 2019, acabam de ficar noivas.

O pedido partiu de Marcella Rica que recebeu o sim de Vitória Strada nos primeiros minutos do ano. As atrizes já estavam na Bahia e agora aproveitam a semana de descanso em um lugar paradisíaco que combina perfeitamente com o clima “apaixonado.” Vem saber o que rolou no réveillon de Marcela e Vitória que em breve estará de volta no ar com a continuação de Salve-se Quem Puder.

Vitória Strada e Marcella Rica Surgem em Clima Romântico em Lugar Paradisíaco

Se um amor de verão já é bom, imaginem um pedido de casamento em pleno verão. Melhor, um noivado pedido e aceito nos primeiro minutos de 2021. Foi justamente o que aconteceu com as atrizes Vitória Strada e Marcella Rica.

O casal decidiu passar a virada do ano em um resort paradisíaco da Bahia, e extremamente felizes, tendo como cenário o sol, o mar e o amor as fotos têm saído perfeitas e os seguidores das estrelas não estão economizando os elogios.

Em sua rede social, Vitória Strada postou uma foto das duas combinando na cor da roupa de banho (vermelha) e publicou a imagem onde elas aparecem deitadas dentro de um barco de madeira. Na legenda, a atriz da Globo escreveu: “Eu, ela & a Bahia.”

Imediatamente fãs do casal foram até o feed do Instagram para elogiar as jovens atrizes: “Eu não tenho estrutura pra vocês, perfeitas” disse uma seguidora. “Nossa eu amo muito vocês acho que vou enfartar de tanto amor meu coração vai explodir de tanta admiração” elogiou outra fã. “A Bahia ficou muito mais encantadora com vocês” escreveu outra internauta.

Vale lembrar que a atriz Claudia Raia, junto com o esposo, Jarbas Homem de Mello, também passaram a passagem de ano no mesmo local. Raia inclusive aparece em uma das fotos com Vitória Strada e Marcella Rica. Claudia e Marcella trabalharam juntoas na novela A Lei do Amor, onde interpretaram mãe e filha e então a amizade ficou selada para sempre.

O Pedido de Noivado

O pedido de noivado aconteceu logo depois da virada de ano, na Bahia. Marcela cumprimentou a amada e levou Victória Strada até um espaço onde estava um letreiro luminoso escrito “casa comigo?”

Na sequência, Victória aceitou o pedido e pouco tempo depois publicou em seu Instagram fotos onde aparece ao lado de sua noiva e escreveu: “01/01/21 – Tô noiva.” Marcella Rica por sua vez não escondeu a alegria de ter o pedido aceito e comentou: “ela disse siiiim, Brasiiiiil!”

Famosos como o ator Marcos Pitombo, Alinne Moraes, Lorena Comparato, Thiago Fragoso, Monique Alfradique e João Cortes curtiram e comentaram a publicação.

O Relacionamento

Victória Strada e Marcella Rica se conheceram através de amigos em comum ao final das gravações da novela Espelho da Vida. Strada, depois que assumiu a relação no final de 2019 contou ao GShow como tudo aconteceu.

E foi tudo muito natural, a gente se conheceu e pegamos contato uma da outra. O que acho mais doido é que, no início, olhava pra ela como amiga, mas eu estava entendendo o que era aquilo. Era um caminho louco para mim, eu estava entendendo o que estava acontecendo dentro de mim. Eu passei a esperar mensagem (de celular) dela. Amigas não fazem borboletas no estômago, então eu falei: ‘Ih gente, tem uma coisa aí.

Assim como o pedido de noivado, o pedido de namoro também partiu de Marcella Rica que também contou como tudo aconteceu ao GShow.

No momento de vida profissional da Vitória, assumir qualquer relacionamento cria um impacto. E a gente não pode ser hipócrita que não é um impacto. Era o primeiro relacionamento que ela iria assumir publicamente com uma mulher, e também é a primeira vez que ela está vivendo isso. Eram muitas questões, então eu fui bem devagar. Mas quando eu pedi, ela fez uma cara de: ‘Finalmente!’ Foi bem bonitinho, porque eu a pedi em namoro e ela disse que me amava”

Vale lembrar que Vitória Strada estará de volta na continuação da novela Salve-se Quem Puder. As gravações inclusive já foram encerradas. Já Marcella Rica fará uma participação na série Filhas de Eva que ainda terá no elenco as atrizes: Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo. A produção ainda não tem data para estrear.