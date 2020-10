Parece que a fila andou para o youtuber e humorista Whindersson Nunes. Pelo que tudo indica, o relacionamento dele com Maria Lina Deggan, estudante de engenharia civil, está ficando bem sério.

Segundo a Coluna do jornalista Leo Dias, do Metrópoles, a jovem estaria até acompanhado o humorista em seus compromissos profissionais. Recentemente, ela esteve com o artista em Manaus. Na ocasião, ela até tirou uma foto com um fã de Whindersson.

Jovem é vista em estúdio de gravação com o humorista

De acordo com a publicação feita na tarde desta última quarta-feira (28), Whindersson Nunes foi visto em Presidente Figueiredo, município que fica aproximadamente há 127 km de Manaus. Na ocasião, o humorista estava gravando algumas cenas para a Netflix e contou com a presença de Lina.

Entre uma cena e outra, durante intervalos da gravação, o humorista aproveitava para dar beijos e abraços nela. Vale lembrar que Maria é a mesma moça que foi vista com o youtuber em julho deste ano. No mês citado, Whindersson até chegou a ir para a casa da estudante em Blumenau, em Santa Catarina.

Segundo o colunista, apesar da discrição na internet, a jovem é baladeira e figurinha carimbada nas baladas da cidade, onde sempre apareceu bem produzida e de salto. Segundo o que foi apurado também pelo jornalista, uma vez ela chegou a brincar que iria até à praia de sandália plataforma, tamanha é sua paixão pelos sapatos altos.

Whindersson Nunes saí em defesa de namorado da ex, Luísa Sonza

Recentemente o youtuber saiu em defesa do cantor Vitão em suas redes sociais, após o mesmo ter sido constrangido por três falsos fãs na rua, Whindersson Nunes, que é ex-marido da namorada do cantor, usou o Twitter para indiretamente defender o cantor.

Toda a polêmica começou quando, em Fortaleza, Vitão foi abordado por três rapazes fotografando e filmando-o enquanto diziam “meu casal”, frase dita por Vitão em um comentário de uma foto de Whindersson com a ex, Luísa Sonza.

“Não concordo com ninguém sendo constrangido na rua, a não ser que seja eu, por que com o meu constrangimento eu sei lidar”, escreveu Whindersson. O humorista ainda aproveitou para enfatizar o quão importante é ficar em casa durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. “Você fez isolamento social pra salvar o máximo de pessoas possível, não só as que você gosta, deixem de onda errada”, finalizou.