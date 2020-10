O humorista e youtuber Whindersson Nunes utilizou suas redes sociais para fazer uma pegadinha com seus fãs e seguidores.

Enquanto terminava a caraterização de seu personagem utilizando efeitos de maquiagem profissional, o humorista apareceu completamente careca em seu perfil no Instagram nesta última quinta-feira (08).

Humorista aparece completamente careca e divide opiniões

De forma descontraída e muito bem humorada, o humorista aparece no vídeo fazendo piada de sua nova ‘aparência’ e se divertindo com a mudança . “É só coisa da minha cabeça”, escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores se dividiram entre aqueles que acreditavam que a maquiagem era real e em outros que não perderam a oportunidade de brincar com a aparência de Whindersson Nunes.

Sem perder o humor, muitos seguidores aproveitaram a oportunidade para fazer brincadeiras e comparações com famosos em seus comentários :”Está parecendo o Ronaldo Fenômeno“, disse um. “Pede implante capilar para o Vitão”, alfinetou outro.

Whindersson Nunes declara querer ser pai em rede social

Atualmente solteiro desde o término com a cantora Luísa Sonza, Whindersson surpreendeu os fãs e seguidores nesta última quinta-feira (08) ao falar sobre paternidade em suas redes sociais.

O humorista usou o Twitter para fazer o desabafo um tanto quanto inesperado: “Quero ser pai logo”, escreveu ele no tweet, que em pouco mais de 12 horas recebeu mais de 141 mil curtidas e milhares de comentários.

Na grande onda de comentários muitas fãs empolgadas com a revelação de Whindersson, se candidataram para a vaga de mãe do herdeiro ou herdeira do humorista. “Whindersson, você estaria aceitando uma garota de 20 anos? O bom é que ela não é tão dependente e você pode fazer suas coisas em paz, ela sou eu”, comentou uma. “Eu posso ser a mãe?”, questionou outra. Além dos comentários de fãs, vieram muitas piadas e brincadeiras com a declaração de Whindersson Nunes.

Separados há pouco mais de seis meses, sua postagem veio à tona logo após o anúncio de que o youtuber cortou relações com Luíza Sonsa na internet, dando unfollow na loira em seu Instagram. Em setembro deste ano, Luísa Sonza assumiu o namoro com o cantor Vitão.