Durante uma entrevista, a apresentadora da Record TV, Xuxa Meneghel deu mais detalhes sobre o seleto grupo de apresentadora dos anos 90 feito no WhatsApp que ainda inclui Angélica e Eliana.

Além de colocarem a conversa em dia e fazerem muita fofoca, Xuxa também disse que manda diversas figurinhas “safadas” para animar o dia-dia das amigas. E a rainha dos baixinhos ainda fez uma escala de quem manda mais “sacanagem” no grupo com Eliana e Angélica. Vem saber o que rolou no bate-papo.

Xuxa Conta Mais Detalhes do Grupo Que Tem Com Angélica e Eliana

Xuxa revelou que durante entrevista ao site “Põe na Roda” que o grupo que mantém com Eliana e Angélica no WhatsApp, é como qualquer grupo daqueles que você mantém com seus amigos. Rola meme, sacanagem, brincadeiras, fofocas e muito mais.

E ainda mais, Xuxa Meneghel disse que ela é a principal membra que manda aquelas figurinhas de sacanagem:

Óbvio que eu sou a pessoa que mais manda figurinhas safadas no nosso grupo de WhatsApp. Depois, em ordem, vem a Angélica e a Eliana. A Eliana só entra para falar: ‘Meu Deus gente, o que está acontecendo? Mas ela também manda um pouquinho – disse Xuxa ao Põe Na Roda.

Planos Com As Amigas

Recentemente, Xuxa se reuniu com Eliana e Angélica na casa da esposa de Luciano Huck. O encontro deu no que falar, principalmente porque foi ventilado que as loiras estavam conversando sobre algum projeto juntas.

Sobre esse encontro a, por enquanto contratada da Record TV, falou: Estou pensando em fazer um seriado com a Angélica e Eliana. Só você que tá sabendo agora, disse a loira durante uma entrevista ao site Marie Claire.

Ano passado as loiras se encontraram para uma ação de uma marca de cosméticos que causou um grande alvoroço na mídia, principalmente porque Mara Maravilha que também era uma grande apresentadora infantil dos anos 90, ficou de fora do primeiro vídeo promocional. Depois do bafafá, Mara surgiu em um comercial sozinha.

Sobre o novo encontro que aconteceu agora em setembro Xuxa disse: “Devidamente testadas resolvemos nos reunir para matar a saudade e dar boas risadas.”

Mara Maravilha Fala Sobre Sua Amizade Com Xuxa

Desde 2019, Mara Maravilha tem ficado de fora de um grupo composto por Xuxa, Angélica e Eliana. Ano passado, todas as loiras foram convidadas para estrelarem uma campanha publicitária de uma famosa marca de cosmético. Mara não participou do mesmo comercial, e gravou um vídeo que foi divulgado a parte, e sem a mesma repercussão que a força das loiras.

Ainda durante o encontro polêmico, Xuxa, Angélica e Eliana revelaram que fazem parte de um grupo de WhatsApp e que conversam sobre tudo por lá. Mara não integra o grupo de bate-papo.

Recentemente, Xuxa, Angélica e Eliana surgiram em um publicação que fez o coração dos fãs de programas infantis bater mais forte. Angélica promoveu um encontro daqueles em sua mansão que também contou com a participação de seu marido, Luciano Huck e o esposo de Xuxa, Junno. Mara Maravilha não foi convidada.

Não É Como Antes, Diz Mara Sobre Xuxa

Durante entrevista ao perfil do Instagram, Noveleiro Real, Mara Maravilha disse como anda seu contato com Xuxa, Eliana e Angélica.

Tenho contato com a Eliana. Ela é uma colega muito ética. A Xuxa, eu amo, vou continuar amando, mas não é mais como antes, pelo menos agora, para mim. A angélica, acho ela uma ótima atriz, literalmente.

Ainda durante a conversa, Mara Maravilha relatou que nos anos 90, ela foi convidada para fazer um ensaio fotográfico com Mauricio Mattar. Na época, o ator era namorado de Angélica. A apresentadora então, pediu ao diretor das fotos que não queria fazer fotos de beijos: “Eu pedi para não beijar o Maurício, porque não sou fura olho”.