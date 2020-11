O último final de semana ficará marcado para sempre nas vidas de Zé Felipe e Virginia Fonseca. O casal organizou e transmitiu ao vivo o Chá Revelação para os fãs e seguidores descobrirem junto com eles o sexo do filho que estão esperando.

O evento teve clima de superprodução e contou com a participação do pai do cantor, o sertanejo Leonardo. Aliás, Leonardo acabou roubando parte da atenção da festa após fazer uma outra revelação. Vem saber o que rolou e a repercussão entre os famosos, que fizeram questão de desejarem felicidades para Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Zé Felipe Faz Homenagem Emocionante Para Virginia Fonseca e a Filha

O cantor Zé Felipe e a influencer Virginia Fonseca foram o grande destaque do final de semana. O casal organizou uma grande live Chá Relação para dividir com o público a surpresa da descoberta do sexo do primeiro filho.

A transmissão reuniu tanto os fãs de Zé Felipe como também os seguidores de Virginia Fonseca. No momento mais esperado os dois se posicionaram no centro do palco e um show de luzes e efeitos especiais iluminaram os papais com a cor rosa, levando todo mundo às lágrimas de tamanha emoção. A bebe será batizada com o nome de Maria Alice.

Famosos fizeram questão de comentarem nas redes sociais de Zé Felipe, como a cantora Lexa que escreveu: “Parabéns! Deus Abençoe amigo! Que lindo! Vem Maria Alice!!.” O ator e humorista Lucas Veloso também parabenizou o casal: “Que venha com muuuuita saúde irmão.” O cantor Adhemar Rocha também escreveu: “Melhores e mais transformadores dias estão para surgir ! Parabéns casal!”

No calor da emoção, Zé não conseguiu pensar em palavras bonitas na hora da primeira publicação. Mas nessa segunda-feira, mais calmo, o cantor fez uma homenagem emocionante para sua companheira, Virginia Fonseca e, sua filha, Maria Alice.

Pai de menina . Já te amo tanto Maria Alice! Como te amo. Você, junto com sua mamãe, mudaram a minha vida para melhor. E será assim todos os dias. Te amo e te amo @virginia. Vc é tudo o que sempre sonhei e pedi para Deus. Que ele nos proteja sempre! Nossa família.

Durante a live, Virgínia Fonseca também mostrou bastante emoção ao falar sobre a maternidade: “Eu não entendia porque estava sentindo isso. Acho que já começa o pressentimento de mãe, né?”

Semana passada, Virginia e Zé Felipe tiveram que driblar e enfrentar um problema, uma jornalista chegou a revelar que estava rolando um “leilão” para divulgar o resultado do exame por pessoas que trabalham no laboratório onde Virginia realizou o ultrassom.

A gente conversou com a gerente do laboratório, a supervisora, e ela falou que o resultado não tá pronto ainda, então que é impossível isso estar acontecendo, então cuidado aí, quem for comprar, tá, o palpite do cara, porque ele pode estar dando o palpite dele e você pode estar caindo no palpite dele, tá bom? O exame nem ficou pronto ainda – disse a influencer antes do evento.

Leonardo Também Fez Revelação

Convidados especiais da Live Chá Revelação, Leonardo e sua esposa, Poliana Rocha marcaram presença no evento. O pai de Zé Felipe aproveitou o momento para fazer uma revelação. Só que, infelizmente, uma revelação nada boa.

O sertanejo disse que está com Dengue: “Testei positivo para dengue hoje cedo. Muita dor no corpo, nas ‘juntas’, pontadas e febre é o que estou sentindo neste momento.” O cantor chegou a pensar que estava com Covid, antes de sair o resultado do exame.

Bastante emocionado, Leonardo também falou sobre a esperar da neta, Maria Alice e falou da beleza do filho, Zé Felipe e também de Virginia Fonseca.