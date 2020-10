O cantor sertanejo Zé Felipe e sua noiva, Virginia Fonseca, se pronunciou após ser envolvido na polêmica da suposta traição do também cantor Gusttavo Lima.

Nesta última segunda-feira (19), um áudio foi divulgado no programa Balanço Geral em que Mallu Ohana confessa ter tido um caso com o sertanejo, enquanto ele ainda era casado com Andressa Suita , e uma do seus encontro teria sido na presença do casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe.

Zé Felipe manda indireta para influencer em rede social

Toda essa polêmica começou após um suposto áudio, que seria de Mallu Ohana confirmando que ficou com o cantor enquanto ele ainda estava casado, começar a circular nos sites e perfis de fofocas dos famosos. Na gravação, a voz que seria supostamente de Ohana afirma o caso e diz que tudo teria acontecido na casa de Leonardo, na presença de Zé Felipe e Virgínia.

O filho de Leonardo, não se calou perante a polêmica e em suas redes sociais desabafou sobre o caso, além de mandar uma indireta para ex-esposa do jogador Dudu: “O que leva a pessoa mentir? Só para ganhar fama af, vai to*****, como tem gente baixa”, disparou o cantor.

Além do cantor, sua noiva Virginia Fonseca também não ficou calada e desmentiu Mallu Ohana sobre as últimas declarações.

Virginia Fonseca não se cala e mostra print’s contra Mallu Ohana

Nas redes sociais, a digital influencer compartilhou uma série de stories onde mostra várias partes da conversa com Ohana. Onde afirmava que tudo era mentira e que não queria ser envolvida nessa situação, uma vez que Zé Felipe é amigo do de ambos do casal.

“Mallu, você está doida? Que é isso? Falar que ficou com Gusttavo na casa do Leo, que eu e Zé estávamos lá. Isso nunca existiu, você pegou pesado. Não nos coloque em mentira sua, que não vamos aceitar. Zé é amigo de Gusttavo e jamais iria compactuar com traição”, desabafou Virginia, que ainda complementou dizendo que Mallu estaria no sítio com outro rapaz.

Em seguida, Virginia Fonseca apareceu em alguns vídeos falando sobre o assunto: “Ela viu e não respondeu, eu já esperava. É o seguinte, ela foi pro sítio e estávamos só nós, não tinha Gusttavo, nem Leonardo, e ela foi porque estava ficando com um amigo nosso. Não sei de onde ela tem a capacidade de mentir desse jeito e achar que ninguém iria desmentir”.

Gusttavo Lima se pronuncia sobre suposta traição

A noiva de Zé Felipe falou ainda afirmou que Ohanna queria apenas ibope e fama e garantiu que só viu Gusttavo uma vez na vida, por cinco minutos. “Em um momento tão delicado (de separação), ela querendo causar com isso. Só peço desculpas para Andressa e Gusttavo, se eu soubesse que ela era mau-caráter, nem teria deixado ela ir (para o sítio)”.

Ao perceber toda a polêmica envolvendo seu nome e de sua ex-esposa em mais um rumor de traição, Gusttavo Lima usou o perfil nas redes sociais para desmentir todo o ocorrido. O cantor não apenas negou, mas também garantiu que todas as pessoas envolvidas irão pagar pela difamação.

“Calúnia e difamação… A todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar. Se preparem!!!”, escreveu o cantor sertanejo.