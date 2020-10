Após o anúncio de que o casal Virginia Fonseca e Zé Felipe estariam esperando seu primeiro filho, o casal foi surpreendido por uma nota do jornalista Erlan Bastos, em que ele afirmava que a gestação teria acontecido através de uma inseminação artificial.

O casal que estava comemorando a chegada de seu primeiro filho nas redes sociais não ficou calado perante o assunto e resolveu se pronunciar contra a matéria feita pelo jornalista e negou todas às afirmações feitas pelo mesmo. O jornalista Erlan iniciou sua matéria afirmando que supostamente Leonardo teria pagado para Virginia engravidar.

“Antecipamos aqui no #EmOFF (volte 33 posts) que o pai de um famoso cantor estava pagando 500 mil reais para que a namorada fake do filho engravidasse. E ela topou! Na época os dois até debocharam deste jornalista mas, como sempre, a verdade veio à tona“.

Zé Felipe rasga o verbo contra jornalista Earln Bastos

“Há ainda uma nova informação: o casal não fez a fecundação pelos meios tradicionais e tudo foi realizado através de inseminação artificial. O novo papai recebeu hoje mais cedo uma ligação do ex, que também é cantor. Eles teriam discutido, mas o ex, com ciúmes, disse que daria os parabéns via stories para manter as aparências. A assessoria é contra a postagem porque, na visão deles, isso é o mesmo que ‘passar recibo‘”, concluiu Earln Bastos.

Completamente revoltado com as supostas afirmações feitas pelo jornalista, Zé Felipe se pronunciou em seus stories do Instagram: “Passando aqui para responder a um gente fina aí, que acho que é apaixonado por mim. Não tira o meu nome da boca. Está falando da Virginia, agora, falando do nosso filho. Eu só não pego avião e vou na cidade dessa pessoa aí que está falando, porque ele não vale o combustível do avião”.

“Quando eu o vir… Isso não é ameaça, não, meu pai sempre fala que duas coisas que não se resolvem é porque foi pouco: Sexo e surra. Se não adiantar, é porque foi pouco. Vou ter a oportunidade de ver esse cara e nós vamos resolver como dois homens, está certo?”, disse o filho de Leonardo, que acabou soltando um palavrão na sequência: “Filho da p…”.

“A última coisa que tenho para falar é que a Virginia está grávida. Respeitem ela. A Virginia não precisa de quinhentos mil para engravidar, porque ela ganha isso. Respeitem a mulher grávida, a família. Acho que você não deve ter família, não é? Não sabe respeitar uma…”, finalizou Zé Felipe.

Virginia Fonseca afirma que seus advogados irão cuidar do assunto

Seguindo o exemplo do namorado, Virgínia Fonseca também resolveu se pronunciar e desabafar no Instagram sobre os comentários e mensagens que começou a receber por causa do assunto.

“Eu vou na clínica fazer ultrassom, eu filmo, e começam a falar que fiz inseminação artificial. Me deixa em paz pelo menos um minuto. Se fosse, por que eu esconderia? E se fosse eu já aplicava três, que é uma gravidez só, que é o tanto de filhos que quero. Já tinha trigêmeos“, disparou a influencer.

Sobre a matéria feita por Erlan Bastos, a namorada de Zé Felipe afirmou: “Não vou falar mais nada sobre esse assunto. Já acionei meus advogados. Estão todos eles cuidando e tudo que ele (Erlan) falar sobre mim, meu filho, Zé Felipe, vai ter que responder judicialmente”.

“Só me justifico por causa de vocês. E a partir de hoje não justifico mais nada. Só quero paz! Não vou me estressar mais. Não posso me estressar. Estou grávida, é recente, tenho só cinco semanas de gravidez“, finalizou Virginia Fonseca.