Zezé Di Camargo não deixou a preguiça prevalecer durante a quarentena. Apesar dos meses longe dos palcos e dias de descaso forçado, o sertanejo mostrou que tem treinado bastante e até chegou a exibir seu “muque” para os seguidores de Graciele Lacerda.

O sertanejo ainda falou no Instagram, que para Graciele Lacerda ele, além de motorista é segurança. O casal está “confinado” desde o início da quarentena na Fazenda É O Amor. Vem saber o que está rolando na vida de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda Exemplos de Saúde

“É o amor, que mexe com minha cabeça e me deixa assim”, já diria os versos do grande sucesso de Zezé Di Camargo e Luciano. E a música traduz exatamente os últimos anos do sertanejo. Desde que firmou o relacionamento com a jornalista, Graciele Lacerda, Zezé tem se dedicado ainda mais aos exercícios físicos.

Zezé sempre preocupado com o físico, já que sua aparência é importante para sua carreira e também para o delírio dos fãs. No entanto, depois que engatou o romance com Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo também redobrou os cuidados com o físico e também com a saúde. Graciele além de jornalista também é musa fitness e por isso está sempre dando dicas para seus seguidores de como ter uma vida mais saudável e seu noivo ajuda a ilustrar todas as suas falas e conselhos.

O casal já apareceu treinando juntos inúmeras vezes, inclusive durante a quarentena. Zezé Di Camargo e Graciele estão colocando o distanciamento social em prática desde o meio de março, o casal decidiu se afastar passando uma temporada na fazenda do sertanejo, no interior de Goiás, a famosa “É O Amor.”

Zezé Segurança de Graciele

E nos Stories recentes de Graciele Lacerda, a musa fitness exibiu o resultado de uma quarentena bem ativa quanto aos exercícios físicos. Enquanto dirigia Zezé Di Camargo foi gravado pela noiva: “Eu sou seu motorista. Motorista e segurança, olha! Olha o muque para segurar você e te proteger.”

Recentemente, Zezé Di Camargo e Graciele mostraram para os fãs os imóveis que estão adquirindo. Um deles é um tríplex em São Paulo, onde os pombinhos irão mudar em breve. Outra casa foi um duplex de frente para o mar em Santa Catarina, onde o casal irá descansar das obras e também poder variar os cenários do campo para o mar.

Enquanto Isso, Luciano Lança Trabalho Solo

Aos 47 anos, Luciano, irmão de Zezé Di Camargo se prepara para algo inédito: lançar um CD solo. Trata-se de um projeto gospel. O cantor resolveu atender um pedido de sua mãe e criou coragem para dar a voz em seu trabalho religioso. No Fantástico, no último domingo, Luciano chegou a se emocionar ao contar detalhes desse CD.

Mas os fãs podem ficar sossegados pois seguir em carreira solo, sem a presença de Zezé Di Camargo, não está nos planos de Luciano.

Ele sempre soube desse meu sonho. Não teve aquele lance de conversar e falar alguma coisa. Zezé torce por mim e sabe que, antes de tudo, este projeto é de verdade e nunca vamos nos separar. Eu nasci para cantar com o meu irmão, esta é a missão- disse o músico para o Jornal Extra.

Vale lembrar que em 2011, Zezé e Luciano tiveram uma briga feia antes de iniciarem um show em Curitiba, Paraná. O desentendimento foi parar no palco e os irmãos anunciaram a separação. Depois disso Luciano foi parar no hospital e quase morreu.

Zezé Di Camargo e Luciano se entenderam e não se separam mais.