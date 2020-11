Francisco Camargo, pai de Zezé Di Camargo e Luciano faleceu na noite da última segunda-feira, 24, em hospital particular em Goiânia. Francisco estava internado desde 10 novembro quando sentiu dores abdominais e foi submetido a uma cirurgia para parar um sangramento no intestino.

Aos jornalistas Zezé Di Camargo disse que a saúde de seu pai estava bem delicada nos últimos anos e ele passou por diversas internações devido a uma enfisema pulmonar. Francisco estava com 83 anos e ficou famoso no Brasil inteiro depois do filme Os 2 Filhos de Francisco, uma das maiores bilheterias dos últimos anos.

Zezé Di Camargo Fala Sobre a Morte do Pai

Faleceu na noite da última segunda-feira, Francisco José de Camargo pai da famosa dupla Zezé Di Camargo e Luciano. Nos últimos anos, o pai do sertanejo vinha enfrentado alguns problemas de saúde e seu estado estava se agravando com o passar do tempo. A última internação de Francisco foi no último dia 10 de novembro, após o pai dos músico se queixar de dores abdominais.

Francisco chegou a passar por uma cirurgia para barrar um sangramento no intestino. Segundo, Camarguinho, filho e irmão de Zezé Di Camargo, o pai estava se recuperando bem e os médicos estavam até diminuindo os sedativos, mas ele acabou tendo uma piora súbita e não resistiu.

O velório e o enterro serão em Goiânia, mas as cerimônias serão restrita somente à família. Luciano, filho de Francisco, não poderá comparecer na despedida do pai, pois foi diagnosticado com coronavírus.

Últimos Dias

Durante entrevista aos jornalistas, Zezé Di Camargo disse que a saúde de seu pai já não vinha bem há alguns anos, ele enfrentava um enfisema pulmonar e passou por algumas cirurgias e internações nos últimos meses.

Tiveram vários momentos que a gente teve certeza de que não o teria mais conosco, mas ele resistia, conseguia reabilitar e ficou mais esses dois, três anos com a gente – disse o sertanejo.

Zezé Di Camargo chegou a relatar que nos últimos meses, devido a pandemia, conseguiu uma autorização para que seu pai passasse a quarentena com ele na Fazenda É O Amor, segundo o músico era o lugar que Francisco mais gostava de ficar.

Era o melhor lugar do mundo para ele. Deus é tão bom que todo o momento em que ele esteve na fazenda ele não teve problema (de saúde). Chegou a andar, pescar.

Apesar das internações e cirurgias, Zezé di Camargo e os irmãos sabiam que o estado de saúde de Seu Francisco era crítico, o sertanejo chegou a fazer uma comparação de seu pai com uma vela, a qual a chama ia ficando cada vez mais fraquinha. Mesmo assim ele ficou muito impactado com a notícia da morte de seu principal entusiasta: “Mas quando você recebe a notícia, de que virou a chavinha, é muito dolorido. Dói demais…”

Estrela de Filme

A história de Seu Francisco e o amor e a esperança de ver os filhos famosos virou um filme nacional, recorde de bilheteria nos cinemas brasileiros em 2005. “Os 2 Filhos de Francisco” ganhou prêmio e emocionou fãs pelo Brasil e pelo mundo. O pai de Zezé Di Camargo e Luciano foi interpretado brilhantemente pelo ator Ângelo Antonio, que pelas redes sociais lamentou a morte do homem que inspirou seu personagem.

Luciano, não pode comparecer ao velório e nem ao enterro, pois foi diagnosticado com coronavírus. Zezé Di Camargo agradeceu as orações e deixou uma mensagem para seu pai: