A coisa complicou nos Estúdios Globo nas últimas semanas, segundo o jornalista Thiago Nascimento do site Na Telinha, a emissora dos Marinhos voltou a suspender as gravações de suas novelas, após Marieta Severo ser internada com Covid-19.

Em agosto, a Globo decidiu retomar as gravações de seus principais produtos da casa, seus folhetins. Para isso a emissora preparou um protocolo bem rígido incluindo número baixo de pessoas da equipe, poucas captações fora dos estúdios, sem cenas de beijos e exames constantes de toda a equipe. Mas depois da internação de Mariea Severo, ao que tudo indica, a emissora decidiu “dar uma recuada” em sua produção.

Globo Decide Suspender Gravações das Novelas

Ao que tudo indica, até segunda ordem, a emissora dos Marinhos decidiu suspender as gravações de todas as novelas em andamento nos Estúdios Globo, antigo Projac. As informações são do jornalista Thiago Nascimento do site Na Telinha.

A decisão veio depois que a atriz Marieta Severo foi internada em um hospital do Rio de Janeiro com diagnóstico de Covid-19. Segundo informações do Jornal Extra, o quadro da atriz é estável, mas sem previsão de alta. Marieta está com 74 anos, e por isso, faz parte do grupo de risco do novo coronavírus.

Marieta estava gravando cenas da próxima novela das nove da Globo, Um Lugar ao Sol, a atração tem previsão de estreia para depois de abril. Antes, os telespectadores ainda acompanharão os desdobramentos de A Força do Querer, e na sequência, os capítulos finais de Amor de Mãe, que teve as gravações suspensas em março desse anos, após o agravamento da pandemia.

Amor de Mãe já está com as gravações concluídas e em sua reta final, irá abordar o agravamento do coronavírus. Durante a retomada, alguns integrantes da trama foram diagnosticados com Covid-19, como o ator Vladimir Brichta. Aliás o galã já está envolvido em nas gravações de Quanto Mais Vida Melhor, próxima trama das sete.

Por falar na trama das sete, a protagonista de Quanto Mais Vida Melhor, Giovanna Antonelli também foi afastada das gravações por também ser diagnosticada com o novo coronavírus.

Oficialmente, a Globo não anunciou a suspensão das gravações, mas segundo o site Na Telinha, existe um movimento forte de alguns atores da emissora pressionando para que a emissora faça uma nova interrupção das novas gravações. Alguns atores inclusive estariam faltando nos dias em que teriam que estar dentro dos Estúdios Globo.

Providências Globais

Até o momento, a emissora apenas afirma ter feito novas reuniões com a direção de todas as produções em andamento e reforçado atenção aos cuidados e protocolos para evitar o coronavírus.

Na produção de No Seu Lugar, segundo informações, das 58 pessoas envolvidas na equipe, apenas uma testou positivo para o novo coronavírus, e segundo consta, essa pessoa não trabalha diretamente nas gravações.

A notícia da suspensão, vem após a morte do ator Eduardo Galvão, de apenas 58 anos. O ator faleceu após complicações da Covid-19. Galvão não estava envolvido em nenhuma produção da Globo, mas pegou todos os colegas de surpresa. O ator era hipertenso, mas havia parado de fumar há mais de um ano.

Outra atriz que também está internada em estado grave é Nicete Burno. Nicete está internada desde o último dia 29 de novembro. Segundo informações da filha da atriz, Beth Goulart, Nicete vem apresentando leves melhoras, mas ainda respira com a ajuda de aparelhos e também está fazendo diálise.

A Globo está diminuindo o fluxo de gravações em seus estúdios, e atores veteranos e com alguma comorbidade estão sendo poupados de comparecerem aos estúdios. Nesse esquema mais lento, a emissora dos Marinhos já concluiu as gravações de Salve-se Quem Puder e Amor de Mãe, e está gravando No Seu Lugar e Quanto Mais Vida Melhor.