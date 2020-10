Desalma estreia nessa quinta-feira, 22, a princípio a série de terror ficará disponível somente na plataforma de streaming da Globo, a Globoplay. A produção estrelada por Claudia Abreu e Cassia Kis pretende arrancar sustos e provocar arrepios nos expectadores. Mas o medo já começou durante as gravações dos episódios que ocorreram no sul do Brasil.

A autora da trama, Ana Paula Maia disse em entrevista que uma sequência de acontecimentos para lá de estranhos marcou a gravação de uma cena envolvendo um deus da mitologia. Os desdobramentos misteriosos resultaram em um frio súbito abaixo de zero e um incêndio em um chalé onde um membro da produção acabou ferido e hospitalizado. Vem saber o que rolou.

Desalma da Globo É Marcada por Acontecimentos Estranhos

A Globo está investido pesado em sua plataforma de streaming, Globoplay. Para bater de frente com a Netflix a operadora deseja incrementar seu catálogo com títulos para todos os gostos inclusive de terror. E a aposta da vez é no terror nacional, gênero pouco explorado nas produções nacionais.

Desalma é a série escrita por Ana Paula Maia, especialista em textos de suspense e terror. A direção é de João Paulo Jabur e Pablo Müller e com direção artística Carlos Manga Jr. As protagonistas serão defendidas por um time de atrizes de peso Cássia Kis, Cláudia Abreu e Maria Ribeiro.

Um dos personagens mais esperados é o de Cássia Kis, que viverá uma “bruxa” que vai ditar todo o ritmo da história, já que não será uma personagem vilã, e sim um ser que transitará em todos os acontecimentos enigmáticos dos episódios. Para viver a personagem Haia, na nova produção da Globo, Cássia apostou em um cabelão branco e maquiagem que valoriza suas sombras e rugas naturais.

É uma história milenar. Gosto muito da série e do que a Ana Paula faz. Em toda entrevista falo sobre a satisfação que é a evolução dessa história. A qualidade do que a Ana faz, como constrói e aonde ela vai parar – disse Cassia ao Gshow.

Reencontro de Claudia Abreu e Cassia Kis

Desalma também marcará o encontro entre Cassia Kis e Claudia Abreu. As duas trabalharam juntas na novela Barriga de Aluguel, em 1990. Na novela da Globo escrita por Glória Perez, as duas personagens disputavam na justiça a guarda de um bebê após a contratação de uma mãe que gerou um bebe, mas desistiu da doação do filho.

Nos reencontrar em uma história tão singular, tão forte e tão bonita – porque tem muita beleza ali -, essa felicidade de ter o Manga com essa qualidade e esse bom gosto nas locações… Dizer que foi um privilégio é bobagem – disse Cassia ao Gshow.

Sustos nas Gravações

Mas apesar de toda beleza descrita por Cassia Kis as gravações de Desalma foram marcadas por acontecimentos para lá de estranhos. Quem contou isso foi a própria autora que revelou durante coletiva que uma geada súbita e um incêndio em um chalé ocorreram após a gravação de uma cena não conter uma oração a um deus invocado na trama.

Foi uma coisa estranhíssima. Acho que há o sobrenatural em vários ponto. Eu tinha certeza de que ele tinha ido até lá, e não fizeram a cena completa. De manhã acordei e tive a notícia [do incêndio]. Foi muito assustador. Sempre tive a ideia de que foi uma cobrança, ele foi lá, não tinha sido feita a reza e foi dar um susto em alguém. Foi o dia em que a temperatura caiu bruscamente, e eu estava acompanhando essa gravação. Falei: ‘Ele tá aqui’. É uma certeza interna de que teve uma relação sobrenatural, sim – disse a autora Ana Paula segundo o site Notícias da TV.

O diretor da Globo, Carlos Manga Jr. também lembrou que o incêndio que acabou ferindo um dos integrantes da equipe não se alastrou nas folhas secas, algo bem estranho. A série foi rodada em São Francisco de Paula, região serrana do Rio Grande do Sul. Desalma estreia nessa quinta-feira, na Globoplay.