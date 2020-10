Não é de hoje que a Globo está fazendo mudanças radicais em sua estrutura que afeta diretamente sua grade de programação. A novidade (triste, talvez) da vez é que a emissora dos Marinhos decidiram que não vai levar mais ao ar o programa Zorra, que foi idealizado pelo saudoso Maurício Sherman, morto em 2019.

Desde 2015, o humorístico passou por uma grande restruturação e até mudou de nome passou deixou de ser Zorra Total, para ser apenas Zorra. Agora toda a equipe do humorístico da Globo, incluindo atores e roteiristas foram avisados que a atração será descontinuada em 2021. Vem saber o que rolou na emissora dos Marinhos.

Globo Decide Não Dar Sequência ao Zorra

Fim de uma era, a Globo comunicou toda a equipe do humorístico Zorra que o programa não terá uma nova temporada em 2021. As informações são do colunista Mauricio Stycer do Portal UOL.

Segundo Stycer, a ideia da Globo é tirar o Zorra do ar e criar uma nova atração, também voltada ao humor e também ser exibida na mesma faixa horaria. Aliás alguns dos roteiristas e atores também serão aproveitados na nova atração, que terá como escritor principal Antônio Prata, e deve contar com a colaboração criativa de Marcelo Adnet e Fernando Caruso e a supervisão geral de Silvio de Abreu.

Além do Zorra, o Fora de Hora e a Escolinha do Professor Raimundo também não serão mais produzidos pela Globo. Essas atrações marcam a era do ator e diretor Marcius Melhem que deixou a Globo em agosto de 2020 após sofrer acusações de assédio moral de alguns funcionários. O quadro do Fantástico, Isso A Globo Não Mostra, também saiu do ar, depois de uma estreia que deu o que falar e era encabeçada por Melhem.

Zorra Que Foi Total Por Anos

Idealizado e dirigido por Maurício Sherman, o Zorra Total estreou em março de 1999. No início a atração era exibida nas noites de quinta-feira. Mas depois de um reestruturação da grade e com a estreia do Linha Direta, o programa foi para o sábado e se firmou como um dos líderes de audiência.

Zorra também foi responsável por lançar uma nova safra de grandes humoristas que fazem sucesso até hoje, entre eles Rodrigo Sant’Anna, Thalita Carauta, Fabiana Karla e Katiuscia Canoro. No início, o humorístico da Globo chegou a contar com participações de Chico Anysio, Renato Aragão e Tom Cavalcante. Andrea Beltrão, Pedro e até Denise Fraga chegaram a estrelar quadros no humorísticos, mas com a mudança para sábado, a atração ficou com um viés mais popular e os quadros desses atores foram transferidos para o fantástico.

Em 2015, após nova fase, a atração deixou de apostar em personagens fixos e investir em esquetes com histórias mais variadas com temas diversos, que vão de piadas com temas religiosos até crítica a política atual. A direção passou para as mãos de Mauro Farias com o roteiro final de Marcius Melhem.

Cortes na Emissora dos Marinhos

Desde 2019, A Globo vem passando por uma varredura de contratos longos e isso afetou inclusive medalhões da casa, como Tarcísio Meira, Glória Menezes, Stenio Garcia, Vera Fischer e Antônio Fagundes.

A ideia da Globo é enxugar por completo seu banco de atores e trabalhar com as estrelas somente por contratos por obra. Isso também valerá para os autores e diretores da casa. Além da emissora dos Marinhos, o SBT também está dispensando algumas de suas estrelas já que a crise gerada pela pandemia do corornavírus afetou o caixa da emissora de Silvio Santos. Novos tempos.