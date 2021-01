A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Capítulo 109

Sinopse do capítulo de hoje: Joyce se desespera com a revelação de Ivana e acredita que a filha está fora de si. Simone tenta confortar a prima. Ruy desabafa com Ritinha sobre a irmã. Eurico confronta Dantas sobre o talão de cheques perdido. Silvana paga por um celular contrabandeado na clínica com o cheque de Dantas.

Abel comenta com Nazaré que deseja um neto como Ruyzinho. Eugênio teme perder a confiança de Ivana. Simone aconselha Joyce a conversar com Eva. Bibi desconfia de que Rubinho a esteja traindo. Eurico ironiza Ivana para Nonato. Garcia vê Irene na rua e a reconhece.

Irene ameaça Caio com fotos de seu encontro com Bibi no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Irene (Débora Falabella) desparece e Garcia (Othon Bastos) afirma a Caio que reconheceu a mulher que assassinou seu amigo. Elvira (Betty Faria) exige de Eurico (Humberto Martins) um cartão de crédito em seu nome.

Ivana (Carol Duarte) apresenta Tê (Tarso Brant) a Eugênio (Dan Stulbach). Jeiza (Paolla Oliveira) conversa com Alan (Raul Gazolla) sobre sua decisão de se casar com Zeca (Marco Pigossi). Irene ameaça Caio (Rodrigo Lombardi) com fotos de seu encontro com Bibi (Juliana Paes).