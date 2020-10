A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Capítulo 16

Sinopse do capítulo de hoje: Jeiza incentiva Zeca a pedir indenização para Ritinha. Cláudio confidencia a Ivana seus problemas familiares. Bibi deixa a palestra de Caio. Ivana tenta explicar para Simone sua relação com Cláudio. Zu garante a Ruy que ele e Ritinha estão gostando um do outro, e se preocupa com Cibele.

Eurico manda Nonato seguir Silvana. Irene convida Eugênio para conhecer seu apartamento. Dantas questiona Ruy sobre Ritinha e lhe dá um ultimato. Silvana quase bate no ônibus que Zeca dirige, e os dois discutem. Ivana não consegue ficar de biquíni na praia. Amaro se preocupa ao saber que Cibele foi para sua casa de praia. Simone marca uma sessão de terapia para Ivana. Cibele encontra Ritinha.

Zeca rasga o registro de seu casamento no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Ritinha (Isis Valverde) conta para Cibele (Bruna Linzmeyer) sobre seu envolvimento com Ruy. Dantas (Edson Celulari) confessa a Shirley (Michelle Martins) que precisa que o casamento da filha aconteça. Ruy (Fiuk) sofre um acidente.

Cibele chega à casa de Joyce (Maria Fernanda Cândido) com Ritinha e termina seu compromisso com Ruy. Jeiza (Paolla Oliveira) e Zeca (Marco Pigossi) se beijam. Eugenio (Dan Stulbach) fica impressionado com Irene (Débora Falabella). Zeca rasga o documento de registro do seu casamento.