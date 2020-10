A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Capítulo 19

Sinopse do capítulo de hoje: Bibi defende Ritinha, e Joyce se irrita. Eugênio repreende Ruy. Eugênio acerta com Heleninha os detalhes da hospedagem de Ritinha. Bibi garante a Ritinha que irá ajudá-la. Irene faz uma pesquisa sobre Eugênio e sua família. Zeca e Jeiza dançam carimbó no bar de Nazaré. Cibele decide perdoar Ruy. Joyce discute com Eugênio. Ruy conta para Cibele sobre a gravidez de Ritinha.

Ritinha foge da casa de Heleninha ao saber que Ruy e Cibele reataram. Jeiza descobre que Zeca não deu entrada no divórcio e termina o namoro com ele. Joyce e Cibele pensam em levar Ritinha para fazer um exame de DNA no feto em sua barriga. Ruy encontra Ritinha na praia. Irene se matricula na academia de Joyce. Zeca e Jeiza hostilizam um ao outro. Rubinho recebe um telefonema misterioso e Aurora estranha a atitude do genro. Ruy decide se casar com Ritinha.

Bibi decide seguir Rubinho após ligação no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Simone (Juliana Paiva) convence Ivana (Carol Duarte) a procurar uma psicóloga. Irene (Débora Falabella) convida Eugênio (Dan Stulbach) para viajar. Caio (Rodrigo Lombardi) conta para Cibele (Bruna Linzmeyer) que Ruy (Fiuk) e Ritinha (Isis Valverde) estão juntos.

Simone bloqueia o site de apostas no computador de Silvana (Lília Cabral). Cláudio (Gabriel Stauffer) convence Ivana a viajar com ele. Bibi (Juliana Paes) ouve uma mulher falando com Rubinho (Emilio Dantas) no celular e decide seguir o marido.