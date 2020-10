A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Capítulo 22

Sinopse do capítulo de hoje: Zeca leva um tiro para proteger Jeiza, que socorre o rapaz. Ruy e Ritinha se casam. Shirley tem uma ideia contra Ruy e fala com Cibele. Simone questiona Ivana sobre a viagem com Claudio. O buquê de noiva de Ritinha cai em cima de Caio. Heleninha questiona Caio sobre a venda de sua casa para Bibi. Cibele assiste ao vídeo do casamento de Ruy. Jeiza e Zeca reatam o namoro. Caio decide se casar com Leila.

Ivana aceita que Simone marque uma nova consulta com a psicóloga. Irene manipula Eugênio. Ruy descobre a suposta gravidez de Cibele. Jeiza comanda uma operação policial e avisa a Zeca. Ruy pede para Amaro confirmar a gravidez de Cibele. Simone bloqueia mais um site de apostas de Silvana e deixa a mãe furiosa. Bibi descobre que Rubinho mentiu sobre a faculdade. Jeiza se incomoda ao ver a foto do casamento de Ritinha. Irene conversa com Joyce sobre Eugênio. Jeiza mostra a foto do casamento de Ritinha para Zeca.

Ruy conta para família sobre gravidez de Cibele no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Eurico (Humberto Martins) se recusa a aceitar que a empresa pague uma pensão para Edinalva (Zezé Polessa). Zeca (Marco Pigossi) leva flores para Jeiza (Paolla Oliveira). Nonato (Silvero Pereira) conta para uma amiga que foi expulso de casa por seu irmão.

Silvana (Lília Cabral) perde mais um rodada no pôquer. Bibi (Juliana Paes) coloca seu celular para gravar o que acontece no carro de Rubinho (Emilio Dantas). Ruy (Fiuk) conta para Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Ritinha (Isis Valverde) que Cibele (Bruna Linzmeyer) está grávida.