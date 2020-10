A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Capítulo 25

Sinopse do capítulo de hoje: Cibele pede para que seu retorno seja mantido em segredo. Joyce humilha Ritinha. Eurico demonstra preconceito com Nonato. Rubinho avisa a Bibi que precisa viajar. Silvana leva o relógio do pai de Eurico para ser penhorado com suas joias e consegue pagar sua dívida.

Um mês se passa. Ritinha e Ruy passeiam juntos. Rubinho tenta disfarçar a tensão quando Bibi afirma que viajará com ele. Jeiza se prepara para uma operação policial fora do Rio de Janeiro. Ritinha e Ruy descobrem o sexo do bebê. Jeiza avisa a Cândida que não quer Ritinha em sua casa. Ruy se surpreende com o vídeo que Cibele divulga na internet.

Jeiza expulsa Edinalva de sua casa no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Silvana (Lília Cabral) pede dinheiro emprestado a Caio (Rodrigo Lombardi). Dantas (Edson Celulari) se enfurece ao ver que Shirley (Michelle Martins) o abandonou e levou quase todos os seus aparelhos eletrônicos. Jeiza (Paolla Oliveira) consegue um apartamento para Edinalva (Zezé Polessa) e a expulsa de sua casa.

Cibele (Bruna Linzmeyer) chega para trabalhar na C.Garcia e todos se surpreendem. Yuri (Adriano Alves) conta para Bibi (Juliana Paes) que Rubinho (Emilio Dantas) não pegou um táxi para sair de casa. Ritinha (Isis Valverde) e Cibele se encontram.