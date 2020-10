A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Capítulo 31

Sinopse do capítulo de hoje: Joyce discute com Eugênio. Ivana e Ruy acreditam que Irene chantageia Eugênio. Silvana paga o dinheiro que deve a Caio. Jeiza vence a luta. Ruy pede para ser avisado quando Cibele for embora da empresa. Mira passa, intencionalmente, uma ligação de Irene para Eugênio.

Ruy reclama de Joyce para Eugênio. Rubinho explica seu novo esquema para um cúmplice. Zeca leva Jeiza ao restaurante onde Rubinho trabalha. Eugênio tenta se entender com Joyce. Jeiza percebe a tensão de Rubinho com sua presença. Bibi se preocupa com o marido. Biga se surpreende com a reação de Eurico ao saber que ela vai ao show de Jane di Castro. Cibele vai à casa de Ruy.

Nonato vê Biga no show e se desespera no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Eugênio (Dan Stulbach) entrega a Ruy (Fiuk) os filmes indicados por Irene (Débora Falabella). Ritinha (Isis Valverde) chega à casa de Bibi (Juliana Paes) para ficar e Aurora (Elizângela) reprova a atitude da filha em acolher a moça. Jeiza (Paolla Oliveira) é avisada de que um policial está investigando Rubinho (Emilio Dantas).

O caminhão de Zeca (Marco Pigossi) é fotografado pelo policial à paisana. Simone (Juliana Paiva) convida Cláudio (Gabriel Stauffer) para o jantar de aniversário de Silvana (Lília Cabral) e não conta para Ivana (Carol Duarte). Nonato (Silvero Pereira) vê Biga (Mariana Xavier) no show e se desespera.