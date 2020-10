A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Capítulo 34

Sinopse do capítulo de hoje: Rubinho se incomoda com a chegada de Jeiza. Eurico comenta que viu Ivana com Cláudio no quarto e Simone fica surpresa. Cibele presta queixa contra Ruy, depois de uma grande discussão. Caio aconselha Eugênio a tomar cuidado com as atitudes de Irene. Eurico manda avaliar o documento assinado pelo pai de Caio.

Jeiza comenta com Alan que ainda não quer se casar com Zeca. Ritinha sente uma dor na barriga e Simone e Ivana tentam ajudá-la. Jeiza é acionada para uma operação policial. Rubinho recebe informações sobre sua nova armação. Um oficial de justiça chega à empresa para falar com Ruy. Ritinha não consegue chegar ao hospital por causa de um tiroteio e se desespera.

Jeiza faz o parto de Ritinha no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Ruy (Fiuk) se preocupam com Ritinha. Uma bala atinge o táxi onde Ritinha (Isis Valverde) está. Jeiza (Paolla Oliveira) faz o parto de Ritinha e a leva para a casa de Edinalva (Zezé Polessa).

Eugênio (Dan Stulbach) vai com Joyce e Ivana (Carol Duarte) conhecer a criança. Eurico (Humberto Martins) encontra dinheiro na bolsa de Silvana (Lília Cabral). Abel (Tonico Pereira) teme que Zeca (Marco Pigossi) se reaproxime de Ritinha. Cibele (Bruna Linzmeyer) provoca Ruy.