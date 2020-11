A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Capítulo 46

Sinopse do capítulo de hoje: Bibi e Caio discutem. Yuri vai à casa de Bibi falar com Dedé e Heleninha fica furiosa. Nonato comenta com Biga suas suspeitas sobre Silvana. Caio muda de ideia e decide defender Rubinho. Bibi recebe uma ligação do marido. Joyce pede para viajar com Eugênio. Nonato descobre que Silvana perdeu seu carro. Ritinha conta para Marilda que trabalhará num aquário.

Ivana reclama da psicóloga. Bibi decide pedir ajuda aos bandidos. Cibele segue com seu plano de manipular Amaro. Joyce insiste para sair com Ritinha. Jeiza entrega a Nazaré o convite para sua luta. Zeca tenta criar uma página na internet para divulgar o seu ônibus. Jeiza estranha que Caio seja o advogado de Rubinho. Bibi vai ao encontro do chefe da quadrilha de traficantes.

Bibi fica tensa ao falar com os traficantes no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Eugênio (Dan Stulbach) atende um telefonema de Irene (Débora Falabella). Caio (Rodrigo Lombardi) discute o caso de Rubinho (Emilio Dantas) com Eugênio. Bibi (Juliana Paes) fica tensa ao falar com o chefe dos traficantes.

Bibi volta para casa e exige que Aurora (Elizângela) não conte a ninguém o que ela fez. Silvana (Lília Cabral) conta para Eurico (Humberto Martins) que roubaram seu carro no estacionamento do aeroporto. Shirley (Michelle Martins) critica Cibele (Bruna Linzmeyer) por enganar Anita (Lua Blanco).