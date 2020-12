A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Capítulo 67

Sinopse do capítulo de hoje: Bibi e Aurora prestam depoimento na delegacia. Zu tenta aconselhar Joyce a se entender com o marido. Irene manipula Eugênio. Zu pede ajuda a Silvana. Cirilo conta para Caio sobre a prisão de Rubinho. Aurora afirma a Bibi que não irá mais ajudá-la. Dantas se decepciona com Bibi. Abel teme pelo namoro do filho. Ruy vê Zeca com Ruyzinho e se enfurece. Dantas diz a Bibi que não irá mais convidá-la para trabalhar na empresa.

Caio aconselha Eugênio a contar a verdade para Joyce. Ruy observa Ritinha no aquário, sem ser visto. Silvana pede para Joyce não seguir os conselhos de Irene. Aurora implora para Bibi não se envolver mais em atos ilícitos por Rubinho. Edinalva decide levar o neto de volta para a casa de Ruy. Jeiza pede para Zeca no ir à venda de Nazaré. Ruy vai buscar Ritinha. Rubinho pede que Bibi resgate as drogas que ele escondeu na comunidade.

Ruy exige que Ritinha não deixe Zeca perto de seu filho no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Ruy (Fiuk) exige que Ritinha (Isis Valverde) não deixe o filho perto de Zeca (Marco Pigossi). Edinalva (Zezé Polessa) chega à casa de Joyce com Ruyzinho (Lorenzo Sousa). Eugênio volta para casa e Zu (Cláudia Mello) insiste para que ele converse com a esposa.

Bibi (Juliana Paes) confronta o comparsa de Rubinho (Emilio Dantas). Silvana (Lília Cabral) avisa a Dita (Karla Karenina) que irá a outro cassino e engana Eurico (Humberto Martins). Irene (Débora Falabella) pensa em falar para Joyce que viu Eugênio (Dan Stulbach) no aquário.