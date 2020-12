A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Capítulo 79

Sinopse do capítulo de hoje: Cláudio e Ivana chegam a Angra dos Reis. Joyce conversa com Simone sobre a viagem da filha. Eurico exige que Eugênio convença Joyce a abrir mão de sua parte na empresa. Bibi perde o emprego no salão. Silvana ganha no jogo e consegue comprar um novo carro. Ivana e Cláudio se amam. Cibele tenta se entender com Anita. Bibi pede para ir com Cirilo ao presídio. Ritinha confronta Joyce.

Ivana chega da viagem angustiada e Joyce tenta confortar a filha. Almerinda se interessa por conhecer o ônibus Balada Jeiza. Edinalva fala da mãe de Zeca para Marilda. Cláudio dá um ultimato em Ivana. Caio pede que Cirilo não ajude mais Bibi. Silvana teme que Irene faça algo contra Joyce. Simone exige que Ivana converse com a psicóloga. Rubinho avisa a Bibi que ela terá uma surpresa. Almerinda contrata o Balada Jeiza para fazer o seu show.

Cláudio espera Ivana no aeroporto no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Jeiza (Paolla Oliveira) descobre que Cândida (Gisele Fróes) está escondendo Amílcar (Jandir Ferrari) em casa. Bibi (Juliana Paes) comenta com Aurora (Elizângela) sobre a surpresa de Rubinho (Emilio Dantas). Dedé (João Bravo) pede uma festa de aniversário para a mãe.

Simone (Juliana Paiva) questiona Ivana (Carol Duarte) sobre sua viagem com Cláudio. Eugênio (Dan Stulbach) conversa com a advogada de Joyce (Maria Fernanda Cândido). Cláudio (Gabriel Stauffer) espera Ivana no aeroporto para passar uma temporada fora do país com ele.