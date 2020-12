A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Capítulo 88

Sinopse do capítulo de hoje: Eugênio leva Irene para casa, e Caio fica desconfiado. Jeiza prepara sua equipe para a invasão. Rubinho mostra o laboratório para Sabiá. Nazaré e Abel tentam convencer Zeca a se reconciliar com Jeiza. Eugênio informa a Irene que irá levá-la para conhecer Garcia. Jeiza encontra o carregamento de armas de Sabiá. Os policiais invadem o barraco onde Bibi está com Rubinho. Simone sugere que Ivana siga os conselhos da psicóloga.

Jeiza conta a Caio que Bibi está abrigada com Rubinho no Morro do Beco. Ritinha vê Cibele tentando se aproximar de Ruyzinho e pensa em pedir para Ruy fazer o exame de DNA no filho. Irene inventa uma desculpa para não ir com Eugênio à casa de Heleninha. Caio se surpreende com a semelhança entre ele e Garcia. Ivana sai de casa vestida como homem. Joyce pensa no conselho que recebe de Zu. Ivana é atacada na rua, e Nonato a ajuda.

Zeca e Jeiza não conseguem se entender no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Nonato (Silvero Pereira) acompanha Ivana (Carol Duarte) até sua casa e se oferece para conversar com ela. Eugênio (Dan Stulbach) comenta com Silvana (Lília Cabral) que Irene quer viajar com ele.

Irene (Débora Falabella) tenta descobrir com Caio (Rodrigo Lombardi) alguma informação sobre Garcia (Othon Bastos). Ivana tenta se consolar com Simone (Juliana Paiva). Zeca (Marco Pigossi) e Jeiza (Paolla Oliveira) não conseguem se entender.