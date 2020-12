A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje 01/12

Sinopse do capítulo de hoje: Joyce desconfia de Eugênio ao comentar sobre a traição do passado de Bibi. Edinalva provoca Abel ao mostrar as fotos de Ruyzinho. Bibi prepara sua fuga com Rubinho e Aurora se desespera. O ônibus de festa de Zeca faz sucesso, e o rapaz convida Jeiza para trabalhar com ele. Nonato comemora o show de Elis Miranda. Jeiza constata que Bibi não estava grávida.

Joyce sofre para fazer as fotos para a revista de moda com Ritinha, e Ivana se recusa a participar da sessão. Aurora pensa em denunciar a fuga de Rubinho. Alan conta para Jeiza que Edinalva tentou seduzi-lo. Silvana engana Eurico e inventa que Dita está doente para poder jogar. Jeiza revela para Zeca a possibilidade de lutar nos Estados Unidos. Bibi se despede de Aurora e Dedé. Joyce conversa com Ivana sobre Cláudio. Rubinho consegue fugir da prisão, com a ajuda de Bibi.

Bibi e Rubinho se apavoram com o tiroteio no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: A polícia descobre a fuga de Rubinho (Emilio Dantas) e outros traficantes e Jeiza (Paolla Oliveira) comanda uma operação de resgate no morro. Bibi (Juliana Paes) e Rubinho se apavoram com o tiroteio. Aurora (Elizângela) tem a casa revistada e Silvana (Lília Cabral) a consola.

Ruy (Fiuk) desconfia do suposto curso de gastronomia de Ritinha (Isis Valverde). Irene (Débora Falabella) reconhece Ritinha nadando como sereia e manipula Eugênio (Dan Stulbach) para ir a seu encontro. Zeca (Marco Pigossi) conta para Jeiza que foi abandonado por sua mãe.