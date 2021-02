A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje 02/02

Sinopse do capítulo de hoje: Bibi se desespera com a possibilidade de represália de Sabiá. Zeca descobre que Jeiza está saindo com Caio e afirma que o relacionamento dos dois não tem mais volta. Ivana sofre discriminação ao procurar um emprego. Sabiá perdoa o mau negócio de Bibi.

Ruy repreende Cibele por tentar ajudar Ivana. Alertada por Biga sobre a rejeição da família a Ivana, Silvana encontra uma forma de ajudar, e Simone agradece a mãe. Ritinha implora que Jeiza não conte a Caio que é bígama. Jeiza provoca Zeca. A polícia procura por Bibi, que pede asilo na casa de Silvana.

Silvana acolhe Ivana em sua casa no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Aurora (Elizângela) enfrenta os policiais e se desespera com as atitudes de Bibi (Juliana Paes). Silvana (Lília Cabral) acolhe Ivana (Carol Duarte) e promete conversar com Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Eugênio (Dan Stulbach).

Heleninha (Totia Meirelles) reclama com Garcia (Othon Bastos) sobre sua posição na empresa da família. Aurora estranha a falta de luz repentina em sua casa. Bibi descobre que Caio (Rodrigo Lombardi) está namorando Jeiza (Paolla Oliveira).