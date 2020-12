A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje 04/12

Sinopse do capítulo de hoje: Silvana alerta Eugênio que Irene tem intenção de acabar com seu casamento. Ruy procura Ritinha na casa de Edinalva e afirma que romperá seu casamento. Jeiza se irrita com a folga de Amílcar em sua casa. Rubinho assiste à entrevista de Caio como assessor da secretaria de segurança.

Aurora não percebe que está sendo observada pela polícia. Eurico se incomoda com a demora de Silvana. Simone pede que Dita não acoberte o vício de Silvana. Edinalva revela que Ritinha trabalha no aquário e conta que Eugênio pode confirmar. Joyce questiona Eugênio sobre sua amante. Ritinha deixa a casa de Joyce com Ruyzinho.

Rubinho é preso novamente no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Ruy (Fiuk) volta para casa e não percebe que Ritinha (Isis Valverde) foi embora com o filho. Zeca (Marco Pigossi) cuida de Ruyzinho e lembra da previsão feita pelo índio em sua infância. Eugênio evita conversar com Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Ivana tenta falar com o pai.

Ivana (Carol Duarte) fala com Caio (Rodrigo Lombardi) sobre os problemas em casa. Mira (Maria Clara Spinelli) avisa a Irene (Débora Falabella) da briga de Eugênio (Dan Stulbach) e Joyce. Cândida (Gisele Fróes) conta para Jeiza (Paolla Oliveira) sobre Caio. Rubinho (Emilio Dantas) é preso novamente.