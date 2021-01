A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje 05/01

Sinopse do capítulo de hoje: Nonato mostra as roupas de Elis Miranda para Ivana. Silvana pensa que Dantas vai conversar com ela sobre o cheque que ela falsificou e acaba se atrapalhando quando descobre o assunto que o levou até sua casa. Nonato explica que Ivana precisa estar preparada para fazer sua transição. Bibi briga com uma moça no baile por causa de Rubinho. Silvana implora a Dantas para não comentar com ninguém o que descobriu sobre Mira. Nonato se veste de Elis Miranda para Ivana.

Joyce pede a Ruy para conversar com a irmã. Garcia vai falar com Joyce e a deixa furiosa ao confundir Ivana com um rapaz. Bibi diz a Aurora que tentará salvar sua família. Garcia exige conhecer Irene, e Eugênio o convida para ir ao apart com ele. Edinalva mente para conseguir convencer Zeca a dar o divórcio para Ritinha. Caio manda flores para Jeiza, e Zeca fica enciumado. Joyce sai para jantar com Leandro. Irene ouve Eugênio chegar com Garcia e se desespera.

Cibele alerta Ruy que pegou a chupeta de Ruyzinho no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Mira (Maria Clara Spinelli) liga para Irene (Débora Falabella), e Eugênio (Dan Stulbach) atende. Zeca (Marco Pigossi) vai falar com Jeiza (Paolla Oliveira) e a policial resolve tirar satisfações com Edinalva (Zezé Polessa).

Eurico (Humberto Martins) exige que Dantas (Edson Celulari) arrume um jeito de anular o documento assinado por Garcia (Othon Bastos). Cibele (Bruna Linzmeyer) confirma para Ruy (Fiuk) que pegou a chupeta de Ruyzinho (Lorenzo Sousa).