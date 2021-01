A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje 08/01

Sinopse do capítulo de hoje: Shirley tenta convencer Cibele a não mostrar o resultado do exame para Ruy. Eurico fica impaciente para saber o que Garcia quer dizer. Silvana perde no cassino, mas não para de jogar. Mira teme que Irene faça algo contra Garcia. Garcia se diverte com a discussão familiar. Garcia anuncia sua decisão, e todos ficam surpresos. Zeca combina com Erica de irem encontrar Jeiza nos Estados Unidos. Cândida implica com Edinalva por causa de Abel. Nonato e Dita se preocupam com Silvana. Zeca avisa a Jeiza que a encontrará em Los Angeles.

Ivana fala de seu novo comportamento com o irmão. Ruy reclama de Joyce continuar saindo com Leandro. Dantas tenta disfarçar de Eugênio o interesse por Mira. Heleninha reclama por não ter sido indicada para representar Garcia na empresa. Silvana é impedida de sair do cassino, fica sozinha no local e se apavora. Bibi pensa em Caio. Eurico reclama da ausência de Silvana. Ritinha provoca Zeca. Elvira conversa com Heleninha sobre Garcia. Caio rebate as ironias de Irene. Eurico decide ligar para a polícia para encontrar Silvana.

Eurico se desespera com sumiço de Silvana no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Eurico (Humberto Martins) se desespera com o sumiço de Silvana (Lília Cabral). Nazaré (Luci Pereira) e Abel (Tonico Pereira) param de falar sobre a possível prisão de Ritinha (Isis Valverde) quando Edinalva (Zezé Polessa) chega.

Ivana (Carol Duarte) desiste de falar com Eugênio (Dan Stulbach) por causa de Irene (Débora Falabella). Zeca (Marco Pigossi) e Erica vão para o aeroporto, mas ele é impedido de viajar pela Polícia Federal.