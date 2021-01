A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje 12/01

Sinopse do capítulo de hoje: Caio não acredita em Dantas e pede para falar com Bibi. Cândida conversa com Jeiza, mas não conta sobre a prisão de Zeca. A advogada informa a Abel que Zeca foi levado para um presídio. Ritinha suplica a Bibi para ajudá-la a falar com Zeca na prisão. Heleninha revela a Caio que Bibi está dando ordens na comunidade. Cibele implora que Anita e Duda apareçam no jantar que ela pretende fazer. Bibi acerta com Ritinha a ida dela ao presídio. Edinalva conta a Zu que não pode dormir sozinha.

Ivana se emociona ao ver um pelo nascer em seu pescoço. Dantas é informado que Bibi será intimada a comparecer à delegacia. Zeca conversa com sua advogada. Rubinho pede a Sabiá para piorar a situação de Zeca. Jeiza se emociona ao chegar no local onde será a sua luta de MMA. Abel faz promessa para sua santa, para livrar Zeca da prisão. Caio ameaça revelar a verdade para Eurico, e Silvana afirma que não irá mais jogar. Bibi recebe uma intimação e fica nervosa.

Zeca e Ritinha se beijam no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Elvira (Betty Faria) diz a Bibi que ficou interessada por Sabiá (Jonathan Azevedo). Garcia (Othon Bastos) explica como Heleninha (Totia Meirelles) pode se comunicar com Yuri (Adriano Alves).

Irene (Débora Falabella) afirma a Mira (Maria Clara Spinelli) que não desistirá de Eugênio (Dan Stulbach). Bibi (Juliana Paes) decide se esconder no morro. Biga (Mariana Xavier) reconhece Mira na rua. Zeca (Marco Pigossi) e Ritinha (Isis Valverde) se beijam.