A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje 15/12

Sinopse do capítulo de hoje: Mira tenta acalmar Irene. Ruy não gosta de saber que Cibele voltou de viagem. Joyce pensa em Eugênio. Todos elogiam Abel e Edinalva dançando. Caio vê Mira com Irene em um táxi. Edinalva ouve que a mãe de Zeca está viva e fica curiosa. Heleninha recebe outra carta de Otávio e acredita que ele esteja voltando. Eugênio pede para se hospedar na casa de Heleninha. Aurora repreende Bibi por aceitar fazer o cabelo da mulher do traficante no morro.

Caio avisa a Cirilo que visitará uma comunidade com o Secretário de Segurança. Jeiza é designada para escoltar o Secretário de Segurança e sua comitiva. Irene descobre que está sendo ameaçada por Ruy e fica furiosa. Caio pede para Mira não se aproximar de Irene. Joyce acusa Silvana de ser cúmplice de Eugênio. Ritinha encontra Cibele na empresa do marido. Eurico recebe uma foto Silvana e faz um escândalo.

Shirley sente ciúmes de Dantas e Silvana no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Cibele (Bruna Linzmeyer) tenta acalmar Eurico (Humberto Martins). Nonato (Silvero Pereira) consegue mandar a foto de Silvana (Lília Cabral) para o seu celular. Eugênio (Dan Stulbach) conta sobre sua traição para Heleninha (Totia Meirelles). Edinalva (Zezé Polessa) faz perguntas sobre a mãe de Zeca (Marco Pigossi) e Jeiza (Paolla Oliveira) se incomoda.

Ruy (Fiuk) ameaça Irene (Débora Falabella). Dantas (Edson Celulari) se preocupa com Silvana e Shirley (Michelle Martins) sente ciúmes. Silvana inventa uma desculpa para não emprestar seu carro para Simone (Juliana Paiva).