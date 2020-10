A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje 16/10

Sinopse do capítulo de hoje: Zeca discute com Jeiza. Bibi desconfia de Rubinho. Eurico se recusa a aceitar que a empresa pague uma pensão para Edinalva. Zeca leva flores para Jeiza. Ivana pede para Simone ajudá-la a lidar com seus conflitos. Nonato conta para uma amiga que foi expulso de casa por seu irmão. Rubinho conta uma história para justificar sua mentira para Bibi. Ruy acredita que Cibele esteja mesmo grávida.

Rubinho e Bibi compram a casa de Caio. Zeca consegue comprar um ônibus, e Abel não gosta da ideia. Jeiza desiste de insistir no divórcio de Zeca quando ele a pede em casamento. Ivana se sente estranha fazendo compras com Simone. Joyce fala para Zu que está ficando amiga de Irene. Ritinha e Ruy voltam de viagem. Eugênio fica desconfortável ao saber que Irene esteve com sua esposa. Dantas convence Eurico a assinar uma promoção para Cibele. Silvana perde mais um rodada no pôquer. Bibi coloca seu celular para gravar o que acontece no carro de Rubinho. Ruy conta para Joyce e Ritinha que Cibele está grávida.

Ritinha conta que está grávida para Zeca no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Eugênio (Dan Stulbach) não consegue falar com Joyce (Maria Fernanda Cândido) sobre sua amizade com Irene (Débora Falabella). Silvana (Lília Cabral) paga um alto valor para um dos jogadores de pôquer, mas acaba cancelando o cheque.

Ritinha (Isis Valverde) conta que está grávida e Zeca (Marco Pigossi) fica abalado. Ritinha confessa a Bibi (Juliana Paes) que ficou sensibilizada com o encontro com Zeca. Jeiza (Paolla Oliveira) sente ciúmes de Ritinha.