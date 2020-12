A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje 18/12

Sinopse do capítulo de hoje: Zeca reclama das flores recebidas por Jeiza. Cirilo questiona se Caio tem algum interesse em Jeiza. Ivana se incomoda com uma mulher que se insinua para Cláudio em uma festa. Simone incentiva Amaro a falar com Anita. Ruy reclama com Ritinha por tentar impor sua cultura para Joyce. Silvana consegue enganar Eurico novamente. Anita leva Cibele, embriagada, para casa. Rubinho pede para Bibi levar um recado para um traficante.

Heleninha convence Eugênio a tentar agradar Joyce. Irene teme que Otávio volte ao convívio da família Garcia. Aurora pede para Bibi não cumprir o pedido de Rubinho. Bibi discute com Caio. Abel lamenta o sumiço da mãe de Zeca. Silvana e Eurico veem Biga e Nonato como Elis Miranda na rua. Ruy fala para Eugênio que levará Joyce a um restaurante e Mira conta para Irene. Irene vai ao encontro de Joyce no restaurante.

Ritinha defende Joyce de ataques de Irene no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Irene (Débora Falabella) ironiza Joyce, e Ritinha (Isis Valverde) defende a sogra. Eugênio (Dan Stulbach) avisa a Ruy (Fiuk) que chegou ao restaurante. Cirilo (Gustavo Machado) assume o lugar de Caio (Rodrigo Lombardi) no escritório.

Bibi (Juliana Paes) faz um favor para Rubinho (Emilio Dantas) e tem seu emprego ameaçado. Joyce (Maria Fernanda Cândido) procura uma advogada. Jeiza (Paolla Oliveira) fala de Zeca (Marco Pigossi) com Alan (Raul Gazolla). Silvana (Lília Cabral) sai para jogar e Dita (Karla Karenina) se preocupa.