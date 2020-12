A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje 25/12

Sinopse do capítulo de hoje: Ivana explica sua desconfiança para Simone. Ruy pede que Joyce não receba mais Cibele em casa. Ivana encontra o coletor de DNA no berço de Ruyzinho, e Ritinha joga fora. Cibele afirma a Shirley que afastará Ritinha de Ruy. Mira avisa a Irene que Dantas pegou o seu currículo. Ruy não aceita o namoro de Eugênio. Aurora teme pela segurança de Bibi. Abel se preocupa com a proximidade entre Zeca e Mere.

Jeiza fala para Alan que ainda não avisou a Zeca de sua viagem aos Estados Unidos. Nonato é hostilizado na rua. Ivana conta para a família que Cibele quer fazer um exame de DNA em Ruyzinho. Selma vai à casa de Bibi. Silvana rouba uma folha de cheque do marido. Eurico avisa Silvana que Eugênio irá com Irene à casa de Dantas. Jeiza não gosta de encontrar Caio, e Alan implica com a aluna. Dantas questiona Caio sobre Mira. Abel e Mere se encontram no arraial de Nazaré.

Zeca procura Abel e conhece sua mãe no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Ivana (Carol Duarte) se reconhece com as roupas de Ruy (Fiuk). Zeca procura Abel (Tonico Pereira), e Mere (Fafá de Belém) se apresenta como sua mãe. Edinalva (Zezé Polessa) convida Mere para ficar em sua casa. Jeiza (Paolla Oliveira) conforta Zeca (Marco Pigossi).

Aurora (Elizângela) não aceita dinheiro de Bibi (Juliana Paes). Joyce (Maria Fernanda Cândido) vê Eugênio (Dan Stulbach) com Irene (Débora Falabella). Silvana (Lília Cabral) mostra a Dita (Karla Karenina) o dinheiro que pegou no banco. Garcia (Othon Bastos) chega à casa de Heleninha (Totia Meirelles), e Yuri (Adriano Alves) fica assustado.