A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje 27/10

Sinopse do capítulo de hoje: Cibele ignora Ritinha. Eugênio entrega a Ruy os filmes indicados por Irene. Ritinha chega à casa de Bibi para ficar e Aurora reprova a atitude da filha em acolher a moça. Ruy encontra um bilhete de Irene para Eugênio e questiona o pai. Silvana procura Irene. Jeiza é avisada de que um policial está investigando Rubinho.

O caminhão de Zeca é fotografado pelo policial à paisana. Simone convida Cláudio para o jantar de aniversário de Silvana e não conta para Ivana. Joyce pede para Ritinha voltar para casa. Biga senta-se atrás de Nonato no show. Silvana se surpreende com a chegada de Irene à sua comemoração de aniversário. Caio aconselha Eugênio a se afastar de Irene. Nonato vê Biga no show e se desespera.

Irene vai atrás de Eugênio e Joyce quase flagra os dois no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Abel (Tonico Pereira) revela a Nazaré (Luci Pereira) que teme que Ritinha (Isis Valverde) faça algo contra o filho. Jeiza (Paolla Oliveira) desconversa quando Zeca (Marco Pigossi) pergunta sobre seus documentos.

Irene (Débora Falabella) vai atrás de Eugênio (Dan Stulbach) e Joyce (Maria Fernanda Cândido) quase flagra os dois. Nonato (Silvero Pereira) se esconde de Biga (Mariana Xavier). Eurico (Humberto Martins) flagra Ivana (Carol Duarte) e Cláudio (Gabriel Stauffer) conversando em seu quarto. Bibi (Juliana Paes) discute com Rubinho (Emilio Dantas) na rua e Jeiza interrompe os dois.