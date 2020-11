A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer,

Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje 27/11

Sinopse do capítulo de hoje: Eugênio afirma a Caio que Irene não ameaça seu casamento com Joyce. Silvana briga com Simone por ter bloqueado seus sites de jogo. Ritinha confidencia a Marilda que trabalhará como sereia em um aquário. Zeca convida a todos para a estreia de seu ônibus de festa.

Alan conta a Jeiza que há possibilidade de ela ser convidada para lutar nos Estados Unidos. Ivana afirma à psicóloga que quer ficar com Cláudio. Bibi visita Rubinho na prisão. Mira reconhece Otávio, pai de Caio, e avisa a Irene.

Rubinho anuncia a Bibi que vai fugir da prisão no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Irene (Débora Falabella) pede que Mira (Maria Clara Spinelli) tente descobrir mais sobre Otávio com Heleninha (Totia Meirelles). Jeiza (Paolla Oliveira) se emociona com o ônibus de Zeca (Marco Pigossi), que leva seu nome. Ritinha (Isis Valverde) inventa para Joyce (Maria Fernanda Cândido) que fará um curso de gastronomia.

Jeiza conhece Amílcar (Jandir Ferrari), novo namorado de Cândida (Gisele Fróes). Eurico (Humberto Martins) se preocupa com um possível retorno de Otávio (Othon Bastos) . Rubinho (Emilio Dantas) anuncia a Bibi (Juliana Paes) que decidiu fugir da prisão.