A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje 30/10

Sinopse do capítulo de hoje: Ruy assina a intimação sem ler e sai para encontrar Ritinha. Joyce e Ruy se preocupam com Ritinha. Uma bala atinge o táxi onde Ritinha está. Zeca e Ruy tentam se proteger no meio do tiroteio. Jeiza faz o parto de Ritinha e a leva para a casa de Edinalva.

Eugênio vai com Joyce e Ivana conhecer a criança. Ruy se emociona ao ver o neném. Jeiza conta a Zeca que fez o parto de Ritinha e que foi chamada para ser madrinha da criança. Marilda comenta com Ritinha que Ruyzinho possui a mesma marca de Zeca. Eurico encontra dinheiro na bolsa de Silvana. Ruy presta depoimento na delegacia. Abel teme que Zeca se reaproxime de Ritinha. Cibele provoca Ruy.

Cibele afirma a Dantas que foi agredida no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Ruy (Ruy) começa seu novo depoimento. Zeca (Marco Pigossi) dá um ultimato em Jeiza (Paolla Oliveira) sobre a decisão de ser madrinha do bebê de Ritinha (Isis Valverde). Cláudio (Gabriel Stauffer) tenta se reaproximar de Ivana (Carol Duarte).

Yuri (Adriano Alves) mostra para Heleninha (Totia Meirelles) uma foto de Rubinho (Emilio Dantas) com seu cúmplice. Silvana (Lília Cabral) arma para ficar uma noite inteira jogando e Dita (Karla Karenina) se preocupa. Cibele (Bruna Linzmeyer) afirma a Dantas (Edson Celulari) que foi agredida por Ruy.