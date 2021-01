A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 105

Sinopse do capítulo de hoje: Todos acodem Jeiza, que afirma saber de onde veio o tiro contra seu carro. Ritinha pede que Bibi não faça nada contra Zeca. Simone garante a Joyce que Ivana não está usando drogas. Jeiza conversa com Caio sobre as ações de Bibi e Rubinho contra ela e Zeca. Zeca se emociona com a ajuda de Ritinha. Mira intercepta as provas contra ela e Irene.

Ruy vê Irene com Mira, mas a arquiteta o despista. Elvira diz a Eurico que Garcia voltou pelo dinheiro da empresa. Cibele vê quando Ivana compra hormônio na academia e conta para Joyce. Cândida implora a Aurora e Bibi que não façam nada contra Jeiza. Bibi repreende Rubinho por atirar contra Jeiza. Joyce confronta Ivana.

Irene invado o carro de Eugênio no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Ivana (Carol Duarte) não consegue contar a Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Eugênio sobre sua transição e diz a Simone (Juliana Paiva) que se afastará de casa por um tempo. Bibi (Juliana Paes) pede que Rubinho (Emilio Dantas) retire as acusações contra Zeca (Marco Pigossi).

Silvana (Lília Cabral) proíbe Nonato (Silvero Pereira) de pegar os pertences de Eurico (Humberto Martins) de sua casa. Zu (Cláudia Mello) questiona Ritinha (Isis Valverde) se ela está traindo Ruy (Fiuk) com Zeca. Irene (Débora Falabella) invade o carro de Eugênio (Dan Stulbach).