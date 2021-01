A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 108

Sinopse do capítulo de hoje: Joyce acredita que Eugênio ainda está envolvido com Irene. Simone conta a Ivana que Joyce a convocou para a reunião familiar pedida pela prima. Na clínica de reabilitação, Silvana não se reconhece como viciada em jogo. A polícia interroga Bibi sobre o paradeiro de Rubinho. Biga compartilha com Nonato suas suspeitas de que Silvana tenha furtado o talão de cheques de Dantas.

Bibi flagra Caio e Jeiza conversando, e a policial desconfia da relação entre os dois. Jeiza revela a Zeca que o noivo está livre de acusações. Cibele descobre que Ivana está tomando testosterona. Irene se recusa a devolver o carro de Eugênio para Amaro. Edinalva insinua a Marilda que Abel é apaixonado por ela. Ivana faz um anúncio para a família.

No próximo capítulo de A Força do Querer: Joyce (Maria Fernanda Cândido) se desespera com a revelação de Ivana (Carol Duarte) e acredita que a filha está fora de si. Eurico (Humberto Martins) confronta Dantas (Edson Celulari) sobre o talão de cheques perdido.

Abel (Tonico Pereira) comenta com Nazaré (Luci Pereira) que deseja um neto como Ruyzinho. Bibi (Juliana Paes) desconfia de que Rubinho (Emilio Dantas) a esteja traindo. Eurico ironiza Ivana para Nonato (Silvero Pereira). Garcia (Othon Bastos) vê Irene (Débora Falabella) na rua e a reconhece.