A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 111

Sinopse do capítulo de hoje: Caio não se intimida com as ameaças de Irene e afirma que resgatará o carro de Eugênio. Ivana explica a transgeneridade para Eugênio e pede sua ajuda. Cibele acompanha Ruy na procura por Tê. Garcia conta para Elvira que viu Solange/Irene. Eurico e Dantas identificam um novo saque na conta da empresa.

Silvana descobre que o talão de cheques que furtou de Dantas foi bloqueado. Jeiza flagra Zeca vendo as fotos de seu encontro com Ritinha e Ruyzinho e termina o noivado. Irene divulga na internet as fotos de Bibi no apartamento de Caio. Jeiza decide viajar sozinha e Zeca fica aflito. Três semanas se passam. Silvana foge da clínica. Ivana surpreende Joyce com seu visual.

Rubinho planeja resgate de Sabiá no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Zu (Cláudia Mello) e Ritinha (Isis Valverde) lidam com a nova aparência de Ivana (Carol Duarte). Eurico (Humberto Martins) e Dita (Karla Karenina) celebram a volta de Silvana (Lília Cabral), e Simone (Juliana Paiva) compreende que a mãe fugiu da clínica.

Rubinho (Emilio Dantas) flerta com Carine. Zeca (Marco Pigossi) vai atrás de Ritinha, mas Marilda (Dandara Mariana) o despista. Cândida (Gisele Fróes) tenta convencer Jeiza (Paolla Oliveira) a dar uma chance para Zeca. Rubinho planeja o resgate de Sabiá (Jonathan Azevedo).