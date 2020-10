A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 27

Sinopse do capítulo de hoje: Cibele é irônica com Ritinha, e Biga se preocupa. Jeiza e os policiais monitoram a conversa de uma facção criminosa. Eurico descobre o furto de seu dinheiro e desconfia de Biga e Nonato. Depois de conversar com a psicóloga, Ivana compra novas roupas.

Dantas se surpreende com o comportamento de Cibele. Eugênio não atende o telefonema de Irene, e Ivana desconfia. Ritinha conta para Marilda que Ruy está com ciúmes de Zeca. Silvana devolve o dinheiro para Eurico. Alan chega para a festa de noivado de Jeiza, e Zeca não gosta. Jeiza e Zeca ficam noivos. Jeiza é chamada para trabalhar no meio da festa de noivado, e Zeca se irrita.

Eugênio decide se afastar de Irene no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Cibele (Bruna Linzmeyer) tem uma conversa séria com Joyce (Maria Fernanda Cândido). Todos brindam ao noivado de Caio (Rodrigo Lombardi) e Leila (Lucy Ramos). Nonato (Silvero Pereira) é hostilizado na rua por estar travestido.

Bibi (Juliana Paes) decide o lugar para onde viajará com Rubinho (Emilio Dantas). Heleninha (Totia Meirelles) e Caio recebem um cartão-postal do pai. Eugênio (Dan Stulbach) decide se afastar de Irene. Jeiza (Paolla Oliveira) e os policiais preparam a operação.