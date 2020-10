A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 36

Sinopse do capítulo de hoje: Cibele se diverte com a tensão de Ruy. Ruy conta para Caio o que Cibele fez e ele se preocupa. Ruy começa seu novo depoimento. Zeca dá um ultimato em Jeiza sobre a decisão de ser madrinha do bebê de Ritinha. Ruy não aceita que Jeiza seja a madrinha de Ruyzinho. Jeiza confidencia a Alan que ficou feliz com o convite de Ritinha.

Cláudio tenta se reaproximar de Ivana. Rubinho compra um carro novo. Yuri mostra para Heleninha uma foto de Rubinho com seu cúmplice. Silvana arma para ficar uma noite inteira jogando e Dita se preocupa. Jeiza reconhece a voz de Rubinho na gravação de uma ligação suspeita. Cibele afirma a Dantas que foi agredida por Ruy. Irene comenta com Silvana que esteve sozinha com Eugênio em sua casa.

Eurico demite Cibele da empresa no Capítulo de Segunda-feira

No próximo capítulo de A Força do Querer: Joyce (Maria Fernanda Cândido) se preocupa ao saber da denúncia de Cibele (Bruna Linzmeyer). Ritinha (Isis Valverde) afirma a Marilda (Dandara Mariana) que seu filho não é nem de Ruy (Fiuk) e nem de Zeca (Marco Pigossi).

Silvana (Lília Cabral) volta para casa abatida e Simone (Juliana Paiva) tenta conversar com a mãe. Bibi (Juliana Paes) distribui os convites para sua festa de aniversário. Eurico (Humberto Martins) demite Cibele (Bruna Linzmeyer).